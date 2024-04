Total War: Warhammer III – Le contenu gratuit du patch 5.0

Le prochain DLC pour Total War: Warhammer III, Thrones of Decay, semble bien parti pour gagner les cœurs et les esprits à la différence de son prédécesseur, Shadows of Change. Il faut dire que contrairement à ce dernier, les factions présentes sont thématiquement plus cohérentes et, surtout, sont parmi les races les plus populaires du jeu à savoir l’Empire, les Nains et Nurgle.

Cependant, et dans la grande tradition des DLC pour Total War: Warhammer III, du contenu gratuit va accompagner ce contenu payant imminent : un nouveau Seigneur Légendaire, un nouveau héros générique pour une faction et une nouvelle mécanique de jeu. De véritables bonbons donnés à la communauté après l’oubliable contenu gratuit des DLC précédents.

Le nouveau Seigneur Légendaire : Epidemius (Nurgle)

Ceux qui étaient déçus de ne pas avoir Epidemius en Seigneur Légendaire de Nurgle dans Thrones of Decay, et voir à sa place Tamurkhan, vont pouvoir se réjouir. Le comptable préféré de Nurgle, l’un des sept gardiens de la Pestilence qui catalogue toutes les maladies existantes va bel et bien arriver dans le jeu. Il possède une mécanique de faction unique liée à sa fonction auprès de Nurgle, il répertorie ainsi les maladies qui accablent les autres races dans le monde, contribuant à accroître sa puissance et conférant des bonus à sa faction.

Sur le champ de bataille, Epidemius est un spécialiste de soutien, bénissant ses troupes des malformations et putréfactions offertes par Nurgle pour améliorer leur combativité. Il se déplace sur un palanquin mû par des Nurgling et possède une épée rouillée et imbibée de germes pour se défendre si des ennemis avaient l’audace de s’approcher de lui.

Un nouvel héros générique : Le Sorcier d’Or (L’Empire)

Hautains et maniant une magie qui leur autorise à l’être, les Sorciers d’Or viennent renforcer l’Empire dans cette période difficile où les forces du Chaos sont renforcées par deux Seigneurs Légendaires de Nurgle. Leur exercice de la magie du Domaine du Métal ayant certainement mutilé leurs corps, il tirent leur vanité d’une certaine excellence intellectuelle leur permettant d’invoquer des sorts pouvant renverser le cours d’une bataille, ou d’utiliser leur imposant bâton pour asséner des « bonk » aux ennemis de l’Empire.

Une nouvelle mécanique de campagne : La couronne de Némésis

Forgée en des temps immémoriaux à partir de Warpstone par le Maître Forgeron Alaric le Fou et dotée de la Rune des Âges, cette couronne a été dissimulée par son créateur après qu’il ait réalisé l’horreur de son travail. Néanmoins, des murmures émanent de l’artefact maudit et perdu dans l’espoir que l’avidité d’un seigneur le conduise à elle.

Cet artefact peut être récupéré par n’importe quelle faction une fois que la province sur laquelle elle se trouve aura été conquise. Une fois trouvée par le joueur, celui-ci pourra initier une bataille pour tenter de la récupérer, ou bien l’envoyer par-delà le monde pour qu’elle réapparaisse ultérieurement sur la carte de campagne. Lorsque la couronne est équipée, gagner des batailles avec permettra d’augmenter des niveaux et d’améliorer ses bénéfices tout autant que d’alourdir ses pénalités.

Avec ce contenu gratuit sympathique et une meilleure approche de la communauté des fans avec Thrones of Decay (factions achetables séparément, plus d’incitation à la précommande, page Steam du DLC hors-ligne jusqu’à la date de sortie), Creative Assembly semble enfin avoir trouvé la bonne formule pour continuer à abreuver Total War: Warhammer III en contenu pour quelques années encore. On aimerait cependant voir le studio faire autre chose que du Warhammer à un certain point.