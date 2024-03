Total War: Pharaoh – Du sang et du sable

Qui aime le sable ? Il est grossier, agressif, irritant et s’insinue partout. Peut-être est-il temps de le teinter de rouge coruscant, face aux pyramides et sous le regard des panthéons égyptiens, canaanites et hittites ? C’est en tout cas ce que nous propose Creative Assembly Sofia avec le DLC « Blood and Sand » pour Total War: Pharaoh. Le studio bulgare ne déroge pas aux règles mises en place par la maison-mère britannique et sort donc le fameux DLC ajoutant des effets sanglants et gore quelques mois après la sortie du jeu.

Si Creative Assembly Sofia a fait amende honorable après la sortie désastreuse de Total War: Pharaoh en diminuant le prix du jeu et en rendant gratuit le premier DLC, ajoutant les Peuples de la Mer en culture jouable avec deux nouvelles factions, on doit constater une hausse de prix du DLC ajoutant des effets de sang, qui passe de 2€ à 3€.

Pour autant, il ne s’agit que d’un pack ajoutant quelques animations de mort supplémentaires, les rivières qui se teintent de sang lorsque l’on s’y bat et des monuments sur la carte de campagne indiquant que de grandes batailles meurtrières ont eu lieu ici et là, que l’on retrouvait par ailleurs dans Total War: Troy.

Si l’addition est bienvenue et rend moins artificielles les batailles, il est regrettable de voir Creative Assembly continuer à vendre séparément des visuels de sang du jeu de base. C’est d’ailleurs le seul studio qui a une telle pratique, prétendument motivée pour garder le jeu de base relativement arcade pour les enfants et ne pas avoir la notation M (mature) et une restriction d’âge contraignante.

C’est d’autant plus absurde pour une franchise de jeux dédiés aux batailles, à la conquête, aux empires, à la colonisation, dans lesquels des personnages peuvent être assassinés, des villes rasées, des prisonniers exécutés et autres joyeusetés. Génocider des factions rivales passe mais une goutte de sang qui touche le sol constitue une ligne rouge ? L’argumentaire est d’autant plus ridicule que Total War: Warhammer III possède, depuis sa sortie, des cartes situées dans les royaumes du Chaos dont certaines ont des fontaines et des fleuves de sang, mais les effets sanglants pour les affrontements étaient là aussi vendus à part.

En soi, le DLC ajoute des effets visuels réussis qui augmentent l’immersion des batailles dans Total War: Pharaoh et donnent un aspect plus sérieux aux affrontements. La qualité du DLC est donc bonne et le prix peu élevé. Mais la pratique commerciale derrière l’existence même de ce DLC, lequel se permet une hausse de prix à une période assez mouvementée pour le studio et la franchise, ne paraît pas très respectueuse envers les joueurs.