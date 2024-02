Total War: Warhammer III – Du renfort pour Tzeentch

Creative Assembly continue de dévoiler au compte-gouttes les additions rétroactives au DLC Shadows of Change de Total War: Warhammer III. La semaine dernière, nous avions ainsi pu découvrir les nouvelles unités, ainsi que les héros et seigneurs génériques pour Cathay; c’est désormais au tour du Grand Architecte de gonfler ses rangs avant une nouvelle offensive sur le Grand Bastion.

Le studio britannique, dans un second blog, nous présente ainsi le Seigneur du Chaos de Tzeentch en nouveau seigneur générique. Ce dernier s’introduit par cet extrait de lore :

« Les quelques personnes qui réussissent sur le chemin tortueux de Tzeentch deviennent les plus surnaturels parmi les champions du Chaos. Ils sont bénis à la fois par des compétences martiales exceptionnelles et les pouvoirs arcaniques du Seigneur de la Magie. Cette combinaison en fait des chefs rusés et des guerriers impitoyables qui commandent leurs armées avec une présence dérangeante. »

Plus concrètement, le Seigneur du Chaos de Tzeentch est un seigneur hallebardier, anti-large avec renvoi de charge. Ses traits uniques sont :

Marqué par Tzeentch : Le Seigneur du Chaos de Tzeentch possède une barrière et des attaques magiques par défaut.

Le Véritable Pouvoir : Le Seigneur du Chaos de Tzeentch excelle au combat contre les cibles larges, plus particulièrement lorsque monté sur son Disque de Tzeentch.

Disciple de Tzeentch : Une habilité « Change ou meurt » lui permet d’augmenter le commandement et la résistance aux dégâts d’unités alliées proches, tandis que « Champion du Changement » lui permet de recharger la barrière des unités alliées.

Arrive ensuite le nouvel héros générique de Tzeentch pour Total War: Warhammer III en la noble personne du Héros Exalté de Tzeentch :

« Les Héros Exaltés de Tzeentch sont clairement les serviteurs mortels les plus bizarres et les plus macabres du Seigneur du Changement. Leur armure est typiquement tzeentchienne, incrustée de bandes d’or et d’argent bleuâtre, et assemblée à partir de composants étrangement courbés, mais c’est le don généreux du Dieu de la Magie de deux têtes supplémentaires qui distingue ses héros Exaltés des autres sur le champ de bataille. Il s’agit d’un changement qui affecte irrévocablement l’esprit, divisant la personnalité mortelle d’un héros en trois extrêmement complices. Les yeux fermés, le chef central se moque des caprices des deux autres personnalités résidant dans les têtes cyclopéennes qui lorgnent de chaque côté. Pourtant, dotée d’une volonté singulière, la créature manie son arme avec la force imprégnée de Tzeentch. »

Il possède les traits suivants :

Marqué par Tzeentch : Barrière et attaques magiques par défaut.

Spécialiste anti-large : Le Héros Exalté de Tzeentch porte une hallebarde magique, lui permettant d’affronter avec confiance les monstres.

Opportuniste : Il prend la relève en cas de mort du seigneur et augmente ainsi le commandement de toute l’armée.

Au niveau des nouvelles unités, nous avons d’abord les Centigors de Tzeentch :

« Ces Centigors sont aussi amers et méchants que leurs parents non marqués par Tzeentch, avec un ressentiment plus fort envers leur propre nature dérangeante et maladroite, nourrissant une profonde jalousie envers les créatures dont l’esprit et le corps sont mieux assortis. Cela nourrit leur rage arcanique et les rend beaucoup plus dangereux. Ayant été bénis par Tzeentch, ce n’est probablement pas une coïncidence. »

Voici leurs traits :

Assortiment Hérétique : La combinaison de la lignée des Centigors avec la Marque de Tzeentch a produit une cavalerie bestiale rapide, déployable en avant-garde et protégée par des barrières, jouissant par ailleurs des capacités sauvages des Hommes-Bêtes.

Grandes Armes : Les Centigors de Tzeentch portent des grandes haches perçant les armures et imprégnées de magie, les rendant particulièrement efficaces contre les démons et les unités éthérées.

Charge Arcanique : Augmente les Vents de Magie pour les lanceurs de sorts.

Arrivent enfin les Changebringers en nouvelle unité du Grand Architecte dans Total War: Warhammer III, soit des Incendiaires sur des Disques de Tzeentch :

« Les Incendiaires sont capables d’une vitesse assez élevée, expulsant de l’ichor gazeux à travers la « jupe » fongoïde à leur base pour bondir et sauter sur le sol avec un enthousiasme espiègle. Un Incendiaire utilise ses membres enflammés pour lancer des éclairs de flammes magiques sur l’ennemi ; il ne s’agit pas d’un feu au sens propre du terme, mais d’un nuage bouillonnant d’énergie du Chaos. Cela ne brûle pas, mais déforme la réalité. La victime d’un Incendiaire peut se sentir brièvement revigorée, avant de s’effondrer dans une flaque de chair se tordant. »

Voici leurs traits :

Choc et effroi : En tant qu’ultime manifestation de la nature chaotique de Tzeentch, ils bénéficient d’une manœuvrabilité remarquable grâce aux Disques de Tzeentch.

La mort vient du ciel : Ils peuvent déverser leur flammes chaotiques depuis les airs, faisant d’eux l’une des meilleures unités volantes frappant à distance du jeu.

Incendiaires de Tzeentch : Comme tous les Incendiaires de Tzeentch, ils possèdent des attaques perçant les armures, attaques enflammées et flammes warp. Néanmoins, ils ont une barrière plus faible que les Incendiaires normaux.

Voilà donc qui conclut le deuxième blog de Creative Assembly visant à redresser les torts du DLC le plus controversé de Total War: Warhammer III. Pour notre part, même si l’on salue l’originalité du nouvel héros générique et le design fidèle aux artworks du jeu de plateau pour le Seigneur du Chaos de Tzeentch, les nouvelles unités sont plus que passables.

On aurait surtout aimé une refonte des mécaniques de faction pour le Changeling, et surtout, nous persistons à rappeler que peu importe la quantité de contenu, c’est le prix du DLC qui pose problème. C’est pourquoi, malgré tous les efforts de séduction et le charme strictement factuel des Grands Immondes de Nurgle, nous serons également impitoyables avec le rapport qualité-prix de Thrones of Decay dans quelques mois.