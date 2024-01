Total War: Warhammer 40K – Une mauvaise idée ?

Total War: Warhammer 40k. L’idée est dans de nombreux esprits ; la demande, formulée sur bien des lèvres et le concept lui-même est plaisant. Si Warhammer Fantasy Battles, l’un des univers parmi les plus populaires et complets de Fantasy a pu être adapté au sein de la franchise Total War et nous offrir d’excellents jeux couronnés de succès, alors il ne peut qu’en être de même pour Warhammer 40k, monument titanesque de la sicence-fiction et de la représentation d’une guerre totale impliquant des mondes, des civilisations et des empires à travers l’univers.

Revenons quelques années en arrière, à une ère où le studio sortait laborieusement Total War: Attila, après la refonte des Total War amorcée par Rome 2. Une ère d’ambitions et de difficultés qui s’achève en 2016 par la sortie du premier jeu Warhammer. L’adaptation de Warhammer Fantasy Battles a été un succès incroyable pour Creative Assembly, particulièrement avec le second jeu qui a vu un nombre record de près de 200 000 joueurs en simultané lors de la sortie du DLC The Warden and the Paunch. Il est indéniable que la trilogie WFB a fait beaucoup de bien au studio, et d’aucuns disent même que ces jeux ont sauvé purement et simplement le studio en apportant de nombreux nouveaux joueurs venant de la franchise de Games Workshop.

Aussi, au moment où sont rédigées ces lignes, le prochain jeu majeur issu de la franchise de Creative Assembly n’est pas encore connu, mais tout porte à croire que ce n’est qu’une question de mois, désormais, avant d’apprendre son nom et son thème. Alors que l’avenir des Total War historiques paraît flou, nous aimerions exprimer notre scepticisme sur l’idée d’une adaptation de Warhammer 40k en jeu Total War, qui paraît être une demande forte de la communauté. Sur l’idée même d’un Total War: Warhammer 40K.

Car, si l’on a pu ajouter des dragons, des sorts magiques, des chars steampunks et des démons dans Total War, l’on pourra certainement en faire de même avec des régiments de chars, des escouades de Space Marines, des méchas, des vaisseaux et des fusils d’assauts, n’est-ce pas ?

En soi, même si l’idée d’avoir enfin un jeu de qualité sur l’univers Warhammer 40k plaît forcément, il n’est pas certain que Total War soit la bonne franchise pour un tel jeu. WFB et Warhammer 40k ont comme point commun d’être des jeux de plateaux évoluant dans un univers partagé, mais l’un met en avant des combats de régiments de mêlée avec quelques unités de tir, quelques monstres et quelques machines, tandis que l’autre est davantage axé sur des escouades de combattants équipés d’armes à distance, évoluant au milieu de nombreux véhicules et machines. La carte n’est plus régionale mais galactique ; la diplomatie serait réduite à sa plus simple expression et il serait davantage question de combats urbains que de batailles rangées en plaine.

La trilogie Total War: Warhammer a fonctionné parce que WFB se prête à la formule Total War, elle se superpose même par dessus harmonieusement (quoique, le pathfinding laborieux des monstres volants est l’une des raisons derrière les sièges ennuyeux dans la trilogie Warhammer). Warhammer 40k imposerait de repenser cette formule pour mettre en avant le tir au détriment de la mêlée, les escouades au détriment des régiments. Et c’est là tout le problème.

Car le gameplay de franchises comme Company of Heroes, Halo Wars et, surtout, Empire at War se prête bien mieux à l’ampleur de la guerre qui fait rage dans 40K et la gestion d’escouades et de véhicules que la formule Total War. Dawn of War devrait être ce « Total War: Warhammer 40K« . Le premier jeu DoW représentait très bien l’accumulation d’escouades en armées massives, avant que les jeux suivants ne réduisent l’échelle des combats.

Si Total War: Warhammer 40K devait voir le jour, et c’est très probable, il imposerait alors fatalement un changement majeur dans les fondations des Total War. Non pas que nous ne voulons pas d’innovation : Three Kingdoms reste notre TW favori et l’on regrette que toutes les nouveautés apportées par ce dernier ne soient pas devenus un standard pour les jeux ultérieurs. Mais on peine à voir l’intérêt de transformer Total War en nouveau Dawn of War ou Company of Heroes quand ces dernières franchises existent déjà et que la formule actuelle de Total War est unique en son genre.

On ne peut s’empêcher de penser qu’un Total War: Warhammer 40K serait certainement une grande victoire pour les fans de Warhammer, mais une défaite pour la franchise Total War qui gagnerait à explorer d’autres univers (The Lords of the Rings, TES, ASOIAF, pour ne citer que ceux-là), qui perdrait alors son identité propre et abandonnerait sa singularité pour recopier d’autres franchises. Alors, qu’au fond, il existe déjà Dawn of War. C’est donc à la porte de Relic qu’il faudrait aller toquer pour avoir un RTS 40K ambitieux, et non pas à celle de CA dont on aimerait qu’il fasse autre chose que du Warhammer après 8 ans de jeux et DLC adaptés de WFB.