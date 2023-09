Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Le lore comme promesse

Amateurs de verveine au miel et de plaids cotonneux, vous n’avez pas votre place ici. Si Warhammer 40,000: Space Marine (2011) avait déjà annoncé la couleur, le deuxième opus de la série ne se montre pas plus avare en matière d’exhibition de tripes et d’intestins. Warhammer 40,000: Space Marine avait été développé par le fameux studio Relic Entertainement, qui avait bien appris son cours sur l’univers 40k avec les Warharmmer 40,000: Dawn of War. Le studio avait surtout une expérience de RTS (qui est toujours d’actualité avec Age of Empire IV et Company of Heroes 3) et avait proposé une formule assez basique, mais très solide avec son Warhammer 40,000: Space Marine fortement (déjà) inspiré par Gears of War (2006).

Qu’en est-il donc de ce deuxième volet ? Développé par Focus Entertainement (Atlas Fallen, Atomic Heart, mais aussi éditeur des Plague Tales), Warhammer 40,000: Space Marine 2 semble ne pas faire évoluer son gameplay et reste dans une proposition TPS somme toute classique. Pour les connaisseurs, on incarnera toujours le capitaine Titus qui, cette fois, affrontera les tyrannides au lieu des orks, race xénos qui occupe une place particulière dans l’univers 40K. Si la communication semble s’appesantir sur les tyrannides, les fans (dont votre fidèle rédacteur) espèrent la présence d’autres factions, voire d’autres races pour pimenter les choses et explorer plus avant le monde de Warhammer 40,000.

La franchise Warhammer 40,000 n’a plus grand-chose à prouver dans l’industrie du jeu vidéo (notamment aves les Dawn of War), et peut-être encore moins Warhammer (la saga des Total War: Warhammer est certainement l’une des plus lucratives dans le genre), mais le secteur du FPS/TPS est encore à occuper. Avec un Darktide qui peine à convaincre et qui semble définitivement oublié, Warhammer 40,000: Space Marine 2 a un boulevard devant lui pour le FPS d’ambiance. De plus, bien que dépassé techniquement et trop rudimentaire dans son gameplay, Space Marine (2011) premier du nom reste dans le cœur de nombreux fans plus de dix ans après.

Maintenant, que disent les images ? Le gameplay de Warhammer 40k: Space Marine 2 est une réminiscence de Gears of Wars totalement avouée avec l’aspect cover-shooter en moins. Des combats plus nerveux via le système d’esquive et de parade ont l’air d’être de la partie, le jeu reprend les éléments du jeu d’action traditionnel actuel (God of War Ragnarok utilise le même principe de combat, par exemple). Au niveau du level-design, on n’en sait encore que trop peu, mais il s’apparente à un couloir scripté (quand cela est bien fait, on ne boude pas son plaisir ; qui n’a pas apprécié The Last of Us ?). Un mode coop est bien sûr de mise, découper du tyrannide est toujours plus agréable en groupe. Pour résumer, la proposition n’est pas révolutionnaire. Pourtant…

Là où la fébrilité et l’attente se font vives, c’est au niveau du lore. Avec un univers extrêmement touffu qui réunit le travail de dizaines d’écrivains, une adaptation de l’univers de 40k est une promesse en soi. L’alliage science-fiction/fantasy qui fédère de nombreuses personnes autour Warhammer 40,000: Space Marine 2 devra pourtant convaincre. Les images tendent à montrer une certaine répétitivité dans les combats et une énergie qui peine à décoller. Nul doute pourtant que l’ambiance aura un grand rôle à jouer (les décors sont déjà somptueux et la bande-son s’annonce folle) et on espère que l’exploration de l’univers tentaculaire de 40k sera un tant soit peu possible. La date de sortie n’est pas encore officielle, mais le jeu est attendu pour cette fin d’année 2023. L’hiver sera donc aussi froid que le Segmentum Ultima, mais la guerre réchauffera nos cœurs de Space Marine. Vive l’Empereur !