Warhammer 40,000: Darktide – Chaos en approche !

Nous allons découvrir ce 30 novembre 2022 le nouveau né d’une des franchises les plus populaires, nous parlons ici de Warhammer 40,000: Darktide, un jeu de tir en coopération de un à quatre joueurs avec une caméra à la première personne dans lequel le joueur se retrouve face des hordes d’ennemis armés jusqu’au dent.

Développé par Fatshark, Darktide est le petit frère de Warhammer 2: Vermintide, il reprend donc la même formule et la transpose dans son univers de science-fiction. C’est d’ailleurs un peu regrettable que le jeu ne dispose pas d’une plus grosse évolution de son gameplay, en revanche, les habitués ne seront pas largués et pour tous les amateurs de shooter bien énervé il y a de quoi faire ! En effet, l’idée d’une horde d’ennemis prend tout son sens ici et c’est ce qui le rend si jouissif, surtout quand on éclate des sbires du chaos à tour de bras. Les ennemis sont plus ou moins variés et à la difficulté progressive, les abattre va représenter un défi de taille, surtout avec les évènements qui surviennent lors des missions qui apporteront leurs petites touches de chaos.

Un des points les plus intéressants : c’est la création du personnage incluant de nombreux paramètres pour modifier l’apparence. De plus, il y a différentes options qui vous permettent de « créer » une histoire de fond pour ce dernier, ce qui permet d’avoir un lien un peu plus personnel et qui sera également utilisé lors de différents dialogues pendant vos parties avec les autres personnages. D’ailleurs, ils sont au nombre de quatre chacun avec un style de prédilection, même si un choix de talents et un assortiment d’armes variées permettront de jouer avec son propre style.

Les développeurs ont misé sur une chose : la sensation d’impact et de brutalité du jeu que ce soit les coups de marteau, les tirs ou bien vos sorts, tout est pensé vous faire ressentir la violence du moment. En résumé, si vous êtes un habitué vous ne serez sans doute pas déçu du jeu, ceux qui ont bien aimé Left 4 Dead devraient pouvoir s’y retrouver également. En revanche, pour les amateurs d’une histoire omniprésente avec un gameplay moins hack’n’slash, même si vous prendrez sans doute du plaisir à terrasser les vagues successives d’ennemis, il y a de forte chance que le jeu ne vous tienne pas plus que nécessaire.