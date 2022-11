Control 2 – Remedy officialise (enfin) la suite de son titre à succès

On ne sait pas pour vous mais même si tout le monde le savait pertinemment, on apprécie fortement les officialisations en bonne et due forme. L’internet sauvage regorge tellement de bruits de couloir, de rumeurs et d’autres fuites douteuses qu’il est toujours bon d’avoir confirmation des vrais acteurs du marché. Et aujourd’hui, on peut se rassurer : Control 2 est bel et bien en développement, et c’est le studio Remedy qui nous l’assure.

C’est par l’intermédiaire d’un billet sur son site officiel (clairement destiné à ses actionnaires) que le développeur révèle l’information. Précédement connu sous l’appellation « Codename Heron », ce second volet sera une suite directe. Il y a fort à parier qu’on reprendra les aventures de Jesse Faden (interprétée par l’actrice Courtney Hope), directrice du Bureau Fédéral de Control, un poste loin d’être de tout repos.

Comme on peut aisément s’en douter, on ne sait pas grand chose du jeu. Control 2 est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC à une date encore inconnue (on penche sur un début 2024). On rappelle que le studio finlandais travaille également sur Alan Wake 2. D’ailleurs, l’univers de Control et de l’écrivain déchu sont intimement liés, peut-être que le lien sera plus fort dans ces seconds opus.

Dans un autre billet de blog, Mikael Kasurinen, directeur la franchise, a déclaré :

« Avec Control, nous nous sommes lancés dans l’inconnu. Nous voulions créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent et d’inattendu. Un monde à nul autre pareil. Merci à vous, le public, d’avoir fait de Control un tel succès pour nous. Avec Control 2, nous allons faire un nouveau saut dans l’inconnu. Ce sera un voyage inattendu. Cela prendra un certain temps, mais pour dire les choses gentiment, c’est le projet le plus excitant sur lequel je n’ai jamais travaillé. Nous n’en sommes qu’au début, mais l’attente en vaut la peine. »

Et pour nous faire patienter comme il se doit, Remedy nous partage un premier visuel pour le moins dérangeant de ce Control 2. Qui sont ces trois corps flottants ?