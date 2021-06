Remedy – 4 joueurs pourront prendre le Control

Ce n’est absolument pas là où on l’attendait, mais Remedy, développeur de Control, aurait cédé à la mode du jeu co-op à 4 joueurs. Le genre semble avoir particulièrement le vent en poupe ces derniers temps, après les annonces de Back 4 Blood, Rainbow Six Extraction ou The Anacrusis. Même Arkane s’y est mis avec son Redfall annoncé lors de l’événement Xbox de l’E3 2021.

Remedy a ainsi annoncé avoir mis en chantier un spin off de son jeu à succès Control, construit autour d’un gameplay en co-op pour 4 joueurs. Remedy Entertainment est essentiellement connu pour ses jeux narratifs, presque cinématographiques, et conçus pour des aventures solo : Alan Wake, Quantum Break ou Max Payne… L’annonce de ce jeu multi, qui porte pour le moment le titre provisoire de Condor, est donc plutôt surprenant. Ou pas :

« Nous sommes très enthousiastes de prolonger et renforcer notre collaboration avec Remedy. Avec plus de deux millions d’exemplaires vendus, et des revenus dépassant les 70 millions d’Euros, Control a connu un très grand succès. Etant un jeu multijoueurs, Condor a le potentiel pour emmener avec lui la communauté des joueurs sur le long terme, assurant ainsi à 505 Games des revenus sur une période plus longue que les jeux traditionnels » – Rami et Raffi Galante, Co-PDG de Digital Bros Group, dont 505 Games, éditeur de Control, est une filiale.

Une histoire de gros sous, donc. Heureusement, dans le même communiqué, on apprend que le développeur et le distributeur se sont aussi entendus sur un futur jeu Control, qui bénéficiera d’un plus gros budget que le jeu précédent.

Condor tournera sur le moteur propriétaire de Remedy, Northlight, sur lequel sont déjà basés Quantum Break et Control. Décrit comme un “storytelling engine” (moteur à raconter des histoires »), on verra comment le moteur se comporte avec un jeu d’action en multi… Condor sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.