Control nous dévoile son dernier DLC

Le State of Play de Sony qui a eu lieu jeudi soir nous a permis d’en apprendre un peu plus sur les différents jeux à venir cette année. Parmi toutes les annonces, ce fut l’occasion de découvrir via un trailer le DLC final de Control appelé AWE.

Après être élu meilleur jeu d’action de l’année, le jeu de Remedy Entertainment et 505 Games nous dévoile donc son 2ème et dernier DLC après The Foundation, sorti plus tôt dans l’année. L’action de cette extension se déroule après la dernière mission du jeu de base et on y retrouve l’héroïne Jesse Faden, qui sera amenée à enquêter sur les Altered World Events (AWE), des phénomènes orchestrés par des forces paranaturelles qui pourraient avoir de graves conséquences sur le monde. Pour ce faire, elle devra explorer ces AWE qui la mèneront jusqu’à la ville de Bright Falls.

Si ce nom vous paraît familier c’est normal. En effet, cette ville n’est autre que celle dans laquelle se déroulent les aventures d’Alan Wake, que l’on peut apercevoir dans le trailer révélé jeudi dernier. On connait bien Remedy Entertainment pour ses talents dans le storytelling, c’est pourquoi AWE sera le premier crossover du Remedy Connected Universe (RCU), qui devrait lier plusieurs jeux du studio finlandais (oui, un peu comme le MCU).

Pour les plus curieux, un live Twitch est prévu le 13 août à 19h, durant lequel Sam Lake (Directeur Créatif de Remedy Entertainment) et Mikael Kasurinen (Game Director de Control) nous présenterons les 15 premières minutes de gameplay de l’extension AWE mais aussi de plus amples informations à propos de ce fameux RCU.

Ce dernier DLC est attendu un an jour pour jour après la sortie de Control, c’est à dire le 27 août 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Pour les joueurs qui disposent du jeu de base, il est possible d’acheter le Season Pass (au prix de 24,99€) pour avoir accès au 2 extensions The Foundation et AWE, et il est bien sûr possible de les acheter indépendamment. On apprend aussi que Control sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X, on imagine donc que ce sera une sorte de Definitive Edition qui regroupera toutes les aventures de Jesse.