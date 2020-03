Encore plus de Control avec le DLC The Foundation

Les amateurs de Control, le jeu de Remedy, vont pouvoir s’en redonner à cœur joie !

Sorti cet été, Control avait plutôt convaincu, même s’il ne tenait pas l’intégralité des promesses qu’il nous faisait. Par son univers maîtrisé et son gameplay réjouissant, le titre de Remedy a largement remporté une place sur la liste des must play de l’an dernier (tout en alimentant généreusement les caisses de son éditeur, 505 Games).

Cependant, voilà plus de six mois que le jeu est paru, et nous avons eu le temps de bien l’essorer. D’où cette excellente nouvelle : Remedy Entertainment et 505 Games ont annoncé le premier DLC pour Control, qui pointera le bout de son nez à la fin du mois. Intitulé The Foundation, il nous permettra d’explorer plus en profondeur le plan astral, toujours en incarnant Jesse Faden, Directrice du Bureau Fédéral du Contrôle depuis l’intrigue du jeu principal.

Une intrigue dont il faudra impérativement être venu à bout pour pouvoir jouer ce nouveau scénario, qui prend donc place après les événements racontés dans Control. Une nouvelle branche qui s’ajoutera à l’histoire principale et qui, avec ses multiples quêtes annexes, devrait nous tenir occupés environ cinq heures, à en croire développeur et éditeur.

Outre ces add-on à l’histoire, il faudra compter avec de nouveaux pouvoirs pour Jesse, baptisés Shape et Fracture, qui permettront à notre héroïne de manipuler son environnement, voire de le détruire. La capacité Shield (bouclier) va aussi recevoir des améliorations avec un Shield Rush permettant de mettre K.O. les ennemis en combat. Des pouvoirs qui ne seront pas de trop pour lutter contre un nouveau Hiss, le Hiss Sharpened (aiguisé), qui viendra rehausser un peu le niveau de difficulté du jeu.

Au-delà du DLC The Foundation, Control devrait recevoir une mise à jour générale fin mars, mise à jour qui “prendra en compte les retours des joueurs”, apportera quelques équilibrages, etc. Notons que le trailer évoque un premier pack d’extension. On peut donc logiquement s’attendre à encore plus de contenu dans les mois qui viennent ! C’est le 26 mars que vous pourrez télécharger le DLC The Foundation pour Control sur PlayStation 4 et sur l’Epic Games Store, et dès le 25 mars sur Xbox One.