Alan Wake 2 officialisé durant les Game Awards 2021

Après plus de dix ans d’attente et un remake sorti plus tôt dans l’année 2021, la licence Alan Wake est de retour avec une suite. C’est lors de la cérémonie des Game Awards 2021 que Sam Lake, game director et l’un des fondateurs de Remedy Entertainment, a officiellement annoncé Alan Wake 2 via un court trailer. Même si la rumeur courait depuis quelques jours concernant sa présence lors de la cérémonie, nous avons pu en apprendre davantage sur cette suite tant attendue.

Dans ce nouveau trailer, nous pouvons apercevoir un Alan Wake plus âgé et plus sombre suites aux événements du premier opus, et toujours joué par Ilkka Villi. Si l’ambiance cauchemardesque du trailer nous annonçait la couleur, Sam Lake confirme que le titre sera un survival-horror, laissant ainsi de côté ses apparences d’action-aventure et se tournant vers un genre qui semble lui aller à merveille.

Le titre permettra également au studio de continuer à enrichir le Remedy Connected Universe puisque nous avions déjà pu retrouver Alan Wake dans le contenu additionnel AWE de Control. Dans ce dernier, il était au cœur de l’intrigue et nous pouvions retrouver différents personnages du premier opus. Ainsi, nous pourrions en apprendre davantage sur les affaires du Bureau Fédéral de Control en attendant patiemment les suites des aventures de Jesse Faden.

Comme souvent avec ce genre d’annonce, il faudra s’armer de patience. En effet, Alan Wake 2 est pour le moment prévu pour l’année 2023 su PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour les prochaines annonces concernant le titre, le game director nous promet qu’on en saura plus au cours de l’été 2022. Toutefois, cette attente pourrait permettre aux joueuses et joueurs qui n’auraient pas suivi les aventures du célèbre écrivain de se tourner vers Alan Wake Remastered fraîchement disponible depuis le 5 octobre 2021, et de se laisser porter par cet univers terrifiant.