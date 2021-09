Alan Wake Remastered prévu pour cet automne ?

Voilà onze ans que le thriller psychologique Alan Wake a débarqué sur Xbox 360 puis sur PC. Il s’agissait alors d’une expérience vidéoludique pour le moins insolite. Souvenez-vous : vous y incarniez l’écrivain Alan Wake qui devait enquêter sur la disparition suspecte de sa femme et qui, dans le même temps, devait affronter des créatures tout droit sortiesde ses propres livres. Seul hic : M. Wake ne se souvient pas avoir écrit ces histoires.

Si on se focalise sur la dernière partie du paragraphe précédent, il est difficile de ne pas voir une référence claire à Stephen King. Il faut savoir que le Maître de l’Horreur a connu des épisodes pour le moins compliqué et qu’il a développé une dépendance à l’alcool et à certaines drogues dures. Suite à ces frasques et ayant écrit sous influence, le King en a oublié qu’il avait écrit une œuvre majeure de sa bibliographie : Cujo. Un récit mettant en scène un gentil saint-bernard atteint de la rage subitement transformé en monstrueuse machine à tuer.

Mais revenons à nos moutons et à la nouvelle qui nous intéresse. Une rumeur court en ce qui concerne une version remasterisée d’Alan Wake qui serait dans les cartons du studio Remedy. Alors évidemment, nous ne devons pas prendre pour argent comptant toutes ces supputations. Si nous devions croire à toutes les rumeurs qui circulent, nous ne ferions que de sauter au plafond. Cependant, le site taïwanais du revendeur Rakuten aurait par mégarde vendu la mèche puisqu’une jaquette aurait été aperçue portant le titre de remastered et avec une date de sortie pour le 5 octobre.

On remerciera l’enquêteur Twitter Wario64 qui a dégotté ladite information. Difficile pour nous de ne pas nous emballer en voyant cette nouvelle. D’autant qu’il s’agirait d’une première pour Alan Wake sur les consoles de Sony.

Que pensez-vous de cette rumeur ? Avez-vous envie d’y croire ? Et si celle-ci se confirmait, seriez-vous prêt à mettre la main au portefeuille pour vous procurer le jeu ?