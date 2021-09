Alan Wake Remastered annoncé officiellement et il arrive bientôt !

L’exclusivité d’Alan Wake pour Xbox et PC prendra donc fin après 11 ans d’attente. Bien que les rumeurs de remasterisation du survival horror/thriller psychologique de Remedy Entertainment commençaient à inonder les réseaux sociaux, les rédactions sont restées sur leurs gardes, espérant malgré tout que ces spéculations seraient confirmées.

Et c’est par le biais d’un billet de blog écrit par le directeur créatif du studio que les prières des fans furent exaucées. Publié sur le site de la communauté d’Alan Wake, le long billet intitulé “An Open Letter from Sam Lake“, révèle que le remaster existe bel et bien, et qu’en plus, il est presque terminé.

Dans ce véritable discours à l’attention des fans, le directeur créatif de Remedy Entertainment revient sur le fait que ce titre lui tient particulièrement à cœur, et que le remaster n’a été possible que grâce au soutien massif de la communauté. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie confirmée, Sam Lake a terminé son message en disant que le jeu sera disponible à l’automne.

Nos plus fidèles lectrices et lecteurs se souviendront que nous annoncions dans ces colonnes que ce remaster pourrait sortir dès le 5 octobre prochain, ce qui pourrait donc correspondre à l’annonce faite par Sam Lake. Il ne précise d’ailleurs pas non plus quels supports de jeu recevront le remaster, mais a confirmé que celui-ci arriverait sur une “nouvelle génération de plateformes”.

Remedy Entertainment ne compte pas nous livrer un simple portage avec un lifting HD. Alan Wake Remastered sera compatible 4K, et contiendra l’intégralité des DLC déjà sortis pour le jeu d’origine. Pour celles et ceux qui aiment découvrir l’envers du décor vidéoludique, le titre viendra également accompagné des commentaires audio du réalisateur du jeu.

Alors que le public s’attendait à une annonce concernant un éventuel Alan Wake 2 sur consoles current-gen, il faut tout de même avouer que la nouvelle de ce remaster à de quoi réjouir. Après le succès de l’excellent Control, Remedy ne compte-t-il pas simplement remettre en avant son précédent succès afin d’asseoir son Control Extended Universe ?