Honor of Kings: World – Le bébé de Tencent se dévoile davantage

Les open worlds sont devenus depuis quelques années incontournables dans l’univers du jeu vidéo et finissent souvent en tête des classement des meilleurs jeux de l’année. Le genre est devenu tellement populaire qu’on ne présente même plus l’inimitable The Legend of Zelda: Breath of the Wild de 2017 sur Switch et Wii U. Le jeu est devenu la référence vidéoludique lorsque l’on évoque le terme d’open world. Le récent Genshin Impact a d’ailleurs été accueilli comme un BOTW-like par les joueurs, et il n’est pas le seul à y avoir été comparé. Il semblerait donc que Link ne veuille pas céder son trône à un petit nouveau, mais c’est sans compter ce que nous réserve le studio Tencent pour son prochain jeu.

Honor of Kings: World, qu’est-ce que c’est ?

Avant de présenter le nouveau prétendant au genre, replongeons-nous dans le contexte. Honor of Kings est un MOBA développé par TiMi Studios et Tencent, sorti en 2015 sur mobile et qui n’était ouvert qu’au marché chinois. Une version adaptée du jeu original a fini par s’ouvrir au monde occidental en 2016 sous le nom d’Arena of Valor, et une version Switch était proposée aux joueurs en plus des versions iOS et Android disponibles jusqu’alors.

Aujourd’hui, Tencent a décidé de dévoiler un nouveau trailer pour son jeu annoncé il y a plus d’un an déjà, à savoir Honor of Kings: World. Le dernier trailer en date proposait déjà une séquence de gameplay, et c’est à nouveau le cas en ce 13 novembre 2022. En effet, les joueurs ont pu avoir un nouvel aperçu de ce que leur réservent TiMi Studios et Tencent.

Même si le jeu laissera la possibilité aux joueurs d’incarner des personnages différents, il semblerait que l’aventure soit tout de même axée sur un seul et même personnage : Lan. Ce personnage fait d’ailleurs partie des têtes d’affiche du MOBA chinois sorti en 2015, et cet open world permet de le voir davantage, et en mieux. Le trailer répète à deux reprises la phrase « Ne vivez pas dans le passé ». Une phrase qui semble nous donner un indice sur cette mystérieuse aventure. Peut-être que le joueur sera amené à découvrir un sombre passé derrière le personnage de Lan, le héros qui doit sauver un monde dans lequel le temps est compté, afin de se sauver lui-même ? Nous en saurons certainement plus dans les mois à venir.

Comme évoqué plus tôt, le joueur pourra se fondre dans la peau de différents personnages. Jusqu’à présent, seuls trois d’entre eux ont été dévoilés. Tout d’abord, nous pouvons jouer le personnage principal, Lan. Il s’agit d’un épéiste qui a la possibilité de manier l’arc. Il utilisera diverses techniques pour mettre ses adversaires K.O. Le deuxième personnage est un personnage aux cheveux blancs. Il semble plus âgé que Lan, et utilise les mêmes techniques que le précédent. Enfin, on nous présente un jeune tireur avec une espèce de jet-pack dans le dos. On nous promet donc un gameplay riche en possibilités.

Côté gameplay donc, le jeu propose différentes mécaniques à travers les divers personnages jouables au cours de l’aventure. L’arc, l’épée, le pistolet ? Dans Honor of Kings: World, c’est à vous de choisir votre arme afin d’aller coller des fessées à vos ennemis de la meilleure des façons ! L’open world proposera aux joueurs de sillonner le monde en volant, en courant ou en nageant… En ce qui concerne la taille de ce monde fantasy, la map semble colossale. Si l’on en croit les premières images, on nous réserve une foultitude de paysages à explorer.

Au niveau des antagonistes, nous croiserons la route de monstres plus gros les uns que les autres. Du félin sauvage au scarabée géant, nous avons de quoi nous défouler ! Le jeu semble adopter une direction artistique semblable aux licences Final Fantasy ou Xenoblade Chronicles, tout en étant parti chercher des éléments de décor et des mécaniques sur Genshin Impact, Kena: Bridge of Spirits ou encore sur le prochain Forspoken. Les développeurs semblent donc avoir opté pour une sorte de « j’y-fous-tout » de tout ce qui marche dans le genre open world afin de pondre leur nouveau projet. Mais malgré son manque de personnalité, le jeu a l’air très joli et prometteur à première vue. Et au-delà de son gameplay ou de ses décors, peut-être qu’il saura trouver son succès dans son scénario qui nous intrigue déjà.

En bref, nous avons hâte d’en savoir plus sur ce nouveau bijou que nous réservent TiMi Studios et Tencent pour les mois à venir. Pas de date de sortie en vue, ni d’informations supplémentaires concernant les plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible (on suppose évidemment que le jeu sera jouable sur PC et consoles nouvelle génération), mais tous ces mystères sont ouverts à diverses théories, qui permettent aux fans d’open worlds d’attendre la sortie du jeu en élaborant différentes suppositions sur cette nouvelle aventure qui réserve déjà bien des surprises aux joueurs !