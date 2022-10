Forspoken – L’héroïne s’élance dans un trailer tout « Frey »

Récemment repoussé à 2023, Forspoken se dévoile un peu plus dans un trailer inédit se concentrant sur son aspect parkour. On rappelle que le jeu sera un action-RPG développé par Luminous Productions, filiale de Square Enix. Selon le réalisateur Takeshi Aramaki, le gameplay sera axé sur la vitesse et la fluidité de la traversée du terrain. Square Enix a également décrit le jeu comme une aventure narrative :

» Le joueur incarne une orpheline new-yorkaise du nom de Frey Holland, qui se retrouve téléportée mystérieusement dans le monde d’Athia. Désormais seule dans une contrée magnifique mais néanmoins hostile, Frey, avec l’aide de son nouvel ami cynique, un bracelet magique et conscient qui répond au nom de Cuff, va devoir combattre de monstrueuses créatures et découvrir des secrets enfouis en elle. «

Des mois sont passés sans que nous n’ayons la moindre nouvelle de Forspoken. C’est pourquoi avant de pouvoir le découvrir à la Paris Games Week, Square Enix nous propose un trailer nous détaillant ses mécaniques de parkour, ou plus exactement du parkour magique. Ainsi, nous découvrons huit principales capacités grâce auxquelles nous pourront nous déplacer librement dans le monde d’Athia.

Flux

Charge

Élan

Escalade

Envol

Grappin

Apesanteur

Glissade

Le Flux

Dans cet état, Frey s’élance dans le monde avec vitesse et grâce. Elle sautera automatiquement par-dessus les petits rochers, les corniches, les murs bas et fera tout pour avancer dans la direction que vous lui indiquez. Bien évidemment, cette compétence a ses limites. Utiliser le Flux seul ne permettra pas à Frey d’escalader une falaise ou la façade d’un bâtiment. De plus, la compétence requiert de l’endurance. Pour vous déplacer avec élégance, vous devrez associer le Flux aux autres compétences de Frey, et apprendre à les enchaîner.

La Charge

La compétence Charge vous permet d’utiliser le Flux encore plus rapidement en appuyant sur les touches au moment opportun. Cela vous permet également de conserver votre vitesse tout en récupérant de l’endurance.

L’Élan

Cette compétence permet à Frey de décoller du sol pour accélérer. Ce mouvement permet également de conserver votre endurance. De nombreuses compétences utilisent cette ressource, et lorsqu’elle est épuisée, la course de Frey prend fin. Il sera parfois nécessaire de laisser Frey reprendre son souffle. En effet, son endurance se recharge rapidement lorsqu’elle n’utilise pas de compétence. C’est pourquoi les compétences telles que la Charge et l’Élan sont très utiles. Puisqu’elles ne consomment pas d’endurance, elles vous permettent d’aller bien plus loin que la normale.

L’Escalade

Le Flux vous permet de grimper dans une certaine mesure, mais si vous souhaitez aller plus haut, vous devrez apprendre la compétence Escalade. Cette dernière permet à Frey de créer des prises éphémères pour se projeter dans les airs. Vous pouvez l’utiliser pour vous donner un coup de pouce pour atteindre le sommet d’une structure ou vous lancer pour continuer à vous déplacer dans le monde de manière fluide.

L’Envol

L’Envol vous permet de grimper encore plus haut en réalisant plusieurs sauts en succession rapide. Comme son nom l’indique, l’Envol permet à Frey d’atteindre des hauteurs hors de portée d’un saut normal. Cette hauteur supplémentaire change vraiment la donne, vous permettant d’atteindre des zones qui vous seraient autrement inaccessibles, et ouvrant encore plus de possibilités pour votre course effrénée.

Le Grappin

Frey pourra lancer un lien magique qui l’attire vers tout ce qu’il touche. Il est utile pour vous permettre de continuer à avancer dans des situations où vous tomberiez, ou pour contourner des éléments de décor qui pourraient autrement vous ralentir dans votre élan. Également utile pour ralentir le temps et cibler les zones vers lesquelles vous souhaitez vous diriger. Le Grappin peut s’accrocher à n’importe quel mur, mais il prend tout son sens lorsque vous ciblez certains objets trouvés dans le monde. Ces derniers permettent à Frey de se balancer vers l’avant à des vitesses incroyables ou de se lancer dans les airs !

L’Apesanteur

Cette compétence infiniment utile permet à Frey de manipuler la gravité pour amortir sa chute, vous pourrez flotter doucement tout en contrôlant votre vitesse. Cette compétence est particulièrement utile pour se déplacer. L’Apesanteur vous permet de traverser sans effort de grands espaces. Vous souhaitez passer de l’autre côté d’un ravin et sauter de bâtiment en bâtiment ? La plupart du temps, il vous suffira de glisser vers votre destination.

La Glissade

Elle permet à Frey de surfer à la surface de l’eau. Si Frey apprend cette compétence, elle s’active automatiquement lorsque vous utilisez le Flux sur l’eau. La vitesse et le style adoptés lorsque vous voyagez font de chaque lac, rivière et mer une occasion de frimer. Cette capacité est particulièrement utile lorsque vous combattez des monstres humides.

La sortie de Forspoken est attendue pour le 24 janvier 2023, sur PC et PS5.