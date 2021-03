Project Athia devient Forspoken et trouve une période de sortie

Alors qu’on attendait peut-être un peu de Final Fantasy XVI lors de l’event Square Enix, c’est en fait Project Athia qui a décidé de refaire surface, avec au passage un petit changement de nom, pour devenir Forspoken. Pour beaucoup d’entre vous, ce nom ne vous dira surement rien, mais si vous êtes un joueurs de Final Fantasy XIV et que vous vous tenez au courant de la moindre rumeur, c’est un nom qui doit certainement vous être familier. En effet Forspoken était un titre qui tournait pas mal sur la toile peu avant que la nouvelle extension du MMORPG ne soit dévoilée, et ce que cette dernière trouve un tout autre titre : Endwalker.

Donc tout ça c’est bien beau, le jeu a trouvé son nom définitif, mais côté gameplay avons-nous eu quelque chose à nous mettre sous la dent ? Eh bien oui, ne vous en faites pas, si le trailer démarre par la présentation de l’actrice derrière le personnage principale, suivi d’une scène anachronique dont nous avons hâte de connaître les détails scénaristique, vous aurez ensuite droit à une séquence de gameplay qui même si elle ne nous en apprend pas énormément, nous permet au moins de voir un peu plus le jeu en mouvement.

Pour en apprendre davantage il faudra bien entendu attendre encore un peu, mais la bonne nouvelle du jour, c’est que Forspoken sortira en 2022 sur PS5 (exclusivité 24 mois) et PC, ce qui est plus tôt que ce à quoi nous pouvions nous attendre. Cela voudrait donc dire que les joueurs PS5 auraient potentiellement Forspoken et Final Fantasy XVI qui sortiraient la même année. Cela reste une simple hypothèse bien entendu, mais si cela venait à s’avérer exacte au final, Square Enix ferait vraiment forte impression, et continuerait sans sourciller sur sa bonne dynamique actuelle.

En attendant, on vous laisse avec le trailer, profitez-en bien, car on imagine que les prochaines informations ne devraient pas arriver avant quelques temps.