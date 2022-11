Final Fantasy XVI – Confidences sur l’avancée du développement

Dans une interview avec la revue japonaise Famitsu début novembre, Hiroshi Takai, le directeur de production de Final Fantasy XVI, s’est autorisé quelques maigres révélations au sujet du très attendu prochain opus de la franchise iconique. On apprend ainsi que le jeu est presque prêt, puisque d’après lui, le développement aurait atteint environ 95% de l’état final.

En effet, comme il l’indique lui-même dans l’entretien, les équipes sont désormais concentrées sur le peaufinage du jeu, l’amélioration de l’optimisation et la découverte puis l’élimination d’autant de bugs que possible. Ce qui correspond effectivement aux dernières étapes lors de la production d’un jeu vidéo. Par ailleurs, après les sorties désastreuses, bâclées et pourries par les bugs de jeux AAA ces dernières années, Cyberpunk 2077 venant immédiatement à l’esprit, on comprend que Square Enix souhaite sortir un jeu à la hauteur des attentes et éviter toute controverse quant à la qualité de ses productions.

Takai nous dit ainsi, en riant :

« Nous avons interdit à quiconque d’ajouter une nouvelle ligne de code pour éviter de nouveaux bugs ! »

De quoi rassurer les fans sur l’importance accordée par le studio au contrôle de qualité de leurs jeux. Autre confidence de la part du game director : le jeu sortirait bien pour l’été 2023 et la date de sortie serait révélée très prochainement.

« Nous prévoyons d’annoncer quelques information supplémentaires avant la fin de l’année, donc je pense que nous pourrons l’annoncer à ce moment-là. Je ne pense pas que nous irons au-delà de l’été donc je pense que ça ne posera pas de problèmes. »

Pas de report de sortie à craindre à priori donc. Pour rappel, le marketing du jeu s’est accéléré en 2022 avec la sortie de nombreux trailers dévoilant la trame de Final Fantasy XVI ainsi que le monde dans lequel le joueur évoluera. Le jeu est prévu pour être une exclusivité PS5 pendant une période encore indéterminée, même s’il est probable que le jeu finisse sur d’autres supports avec le temps, comme ses prédécesseurs.