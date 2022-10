Final Fantasy VII: The First Soldier – Square Enix dit stop

Dans sa volonté d’encore et toujours étendre l’univers de Final Fantasy VII, Square Enix avait annoncé bon nombre de projets : la suite du remake de 2020, Ever Crisis (un jeu ayant la lourde tâche de raconter toute l’histoire de l’univers Final Fantasy VII), le remaster de Crisis Core ou encore un battle royale intitulé The First Soldier. Mais voilà, même si ce dernier fait partie d’un univers attractif et à la qualité reconnue, le succès n’aura pas été au rendez-vous.

Lancé le 17 novembre 2021 sur Android & iOS, le titre se déroulant à Midgard avant les événements du jeu original avait pour ambition de proposer une expérience complètement différente, surfant sur la vague battle royale. Même si certains curieux se sont sans doute laissés tenter, la transposition d’un univers aussi riche dans un mode de jeu aussi représenté n’a sans doute pas emballé les joueurs sur le long terme.

Et c’est après moins d’un an d’existence que Square Enix annonce mettre fin aux services en ligne de ce Final Fantasy VII: The First Soldier. Cette coupure définitive prendra effet dès le 11 janvier 2023, l’éditeur nippon souhaitant certainement juguler l’hémorragie. Tout cela a été annoncé dans un message diffusé sur les réseaux sociaux où les développeurs semblent vraiment attristés de cette fermeture.

« Après presque un an à sauter sur des chocobos, à se battre en mêlée et à tirer depuis les toits de Midgar Undercity, c’est avec le cœur lourd que nous annonçons la fin du service de Final Fantasy VII: The First Soldier. Nous mettrons fin au service à 07:00 UTC le 11 janvier 2023. Malgré tous nos efforts pour vous proposer des mises à jour régulières avec du contenu frais et passionnant, nous n’avons pas été en mesure de vous offrir l’expérience que nous espérions et que vous méritez tous. »

Ce n’est pas parce que le jeu fermera bientôt ses portes qu’il sera pour autant laissé à l’abandon, et l’équipe affirme continuer à travailler sur le suivi et la bonne tenue du titre jusqu’à ce que le rideau se ferme. Ce que l’on peut retenir de cet échec, c’est que le nom d’un monument du jeu vidéo ne suffit pas à assurer le succès : si la proposition est en total décalage avec l’univers ou si l’essence du titre original est perdue en cours de route, alors l’échec semble être une certitude. Marvel Avengers, par exemple, aurait pu être un excellent titre porté par une licence connue de tous, mais le système de jeu et la répétitivité du gameplay auront eu raison des passions.

Square Enix devrait se concentrer sur ses valeurs sûres, en se retenant autant que possible de diverger vers des spin-off plus étranges les uns que les autres. Il en va de la qualité des univers et de leur cohérence, autant que du respect des joueurs qui seraient tentés de jouer à ces titres intermédiaires qui ressemblent de plus en plus à des essais à l’objectif financier qu’à de réels jeux.