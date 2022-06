Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion annoncé sur consoles et PC

Que le temps fut long, même très long avant que Square Enix se décide a remasteriser l’un des fleurons de l’action-RPG de l’époque qu’est Crisis Core: Final Fantasy VII. Sorti uniquement (!) sur PSP en 2007, il s’est très vite imposé non seulement comme étant encore aujourd’hui le meilleur spin-off de la saga FF 7, mais aussi comme LE mastodonte de la console portable de Sony. Et c’est donc lors du stream anniversaire des 25 ans de Final Fantasy VII que Square Enix a annoncé Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion sur consoles PlayStation 5 (et 4), Xbox Series (et One), PC (Steam) et Nintendo Switch.

Sans entrer dans les détails du scénario développé dans ce spin-off, sachez que l’on y incarne Zack, un Soldat de première classe, quelque temps avant les événements narrés dans Final Fantasy VII. Bien plus central qu’il n’y parait, le héros de cet épisode collabore dans cet épisode avec Sephiroth pour mettre à mal le plan d’un Soldat renégat du nom de Genesis pour le compte de la Shinra. Tous trois liés d’amitié, cette histoire forte et riche en rebondissements débouche directement sur le début des aventures de Cloud.

Pour ce qui est de cette « refonte », elle sera comme vous vous en doutez avant tout graphique et sonore. Rien de bien nouveau sous le soleil en termes de gameplay et de péripéties, mais bien quelques retouches apportées aux modèles 3D des personnages, tous redoublés intégralement en anglais au passage, ainsi que des cinématiques . Pour les mélomanes, sachez qu’une remasterisation complète de la partie sonore a aussi été effectuée, quoi de plus normal tant la bande originale du jeu est excellente.

Enfin, on pourrait glisser quelques mots sur le remake de FF 7 et de sa suite fraichement dévoilée (voir ci-dessus), mais nous n’en ferons rien pour ne pas spoiler ses événements. Mais sachez qu’après ce dernier, ce Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion prévu pour cet hiver, sans plus de précision, revêt une importance capitale.