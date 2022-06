Final Fantasy VII Rebirth, la suite du remake FF VII se montre enfin !

Plus tôt aujourd’hui, Square Enix tenait une conférence en ligne pour fêter les 25 ans de Final Fantasy VII, le seul et l’unique. Durant cette cérémonie anniversaire assez sobre, la première annonce forte fut celle d’une ressortie de Crisis Core sur consoles nouvelle génération, l’occasion de découvrir pour beaucoup l’excellent épisode prequel à FF 7 mettant à l’honneur le Soldat de première classe Zack.

Mais c’est bien la toute dernière annonce que nous retiendrons, puisque l’on a enfin pu voir durant quelques secondes à quoi ressemblerait la suite du remake de Final Fantasy VII avec l’annonce de Final Fantasy VII Rebirth qui en est donc la suite directe. Sans spoiler outre mesure pour les 3 du fond qui n’aurait pas fait le jeu sorti en 2019, sachez que le titre est bien plus qu’une simple refonte et en fait une relecture complète du scénario d’origine, rebattant ainsi complètement les cartes pour la suite des aventures de Cloud et de sa joyeuse bande.

Si le teaser ne nous a pas non plus appris grand chose, nous montrant Cloud évoluant aux côtés de Sephiroth dans ce qui s’apparente au fameux et cultissime flashback prenant place à Nibelheim et au mont Nibel, Zack semble lui bien de la partie puisque l’on peut l’entendre converser avec Aerith. Un tour de passe-passe scénaristique qui devra trouver une justification puisque l’on rappelle que tous les événements (ou presque) se déroulant dans Final Fantasy VII découle des péripéties qu’il a vécues aux côtés notamment de Sephiroth et Cloud.

Nul doute que les développeurs sauront trouver une explication plausible qui va de pair avec la réécriture surprenante de l’histoire originelle dans la première partie du remake. C’est d’ailleurs ce parti pris intéressant qui est mis en avant durant le teaser diffusé, celui-ci interrogeant sur ce qui est réel ou est de la fiction. Combattre le destin écrit et trouver sa propre voie semble donc bien être le leitmotiv de ces remakes.

Enfin, la société japonaise a aussi confirmé que cette épopée sera composée de trois jeux, en faisant là une trilogie, ce qui fait écho aux trois CD que comprenait le titre sur PlayStation. Pour conclure, désolé amis officiant sur Xbox, mais pour le moment Final Fantasy VII Rebirth est annoncé uniquement sur PlayStation 5, alors qu’une sortie par la suite sur PC est plus que probable. Quant à la date de sortie, il va sans doute falloir nous armer de patience puisque le titre est annoncé pour l’hiver 2023.