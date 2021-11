Final Fantasy VII: The First Soldier – Premiers affrontements datés

Même en 2021, le battle royale a toujours le vent en poupe. Il s’agit d’un constat facile à formuler d’autant que nous n’avons jamais été aussi nombreux à nous adonner aux plaisirs du jeu vidéo, et que ce genre ne manque pas d’arguments pour justifier sa position. Déjà, il fait couler tellement d’encre (notamment grâce à Fortnite) qu’il se fait de la pub à lui-même, il est disponible sous bien des formes (Tetris 99, Fall Guys, …), il est extrêmement addictif, souvent gratuit, possède une longévité virtuellement infinie en plus de faire rêver ceux qui aspirent à une certaine gloire. Un cocktail qui laisse rêveur et une formule que bien des éditeurs/studios souhaitent émuler. Après Activision et ses Call of Duty (Warzone et Mobile) mais avant Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, voici Square Enix et Final Fantasy VII: The First Soldier.

Ce n’est pas la première fois que le battle royale de Square Enix trouve sa place dans nos colonnes (et il est possible que ce ne soit pas la dernière non plus puisqu’on trouve cette tentative plutôt originale) mais si nous nous retrouvons ici pour en parler, c’est parce que l’éditeur vient de confirmer la date de lancement de son programme et l’attente ne sera plus très longue. Si vous hâte de prendre part à des batailles contre d’autres joueurs dans les lieux les plus cultes de Final Fantasy VII, il vous suffira de télécharger le jeu sur vos mobiles et tablette le 17 novembre.

Un petit rappel ? Final Fantasy VII: The First Soldier est un battle royale attendu sur mobiles et se déroulant dans l’univers de Final Fantasy VII mais avant que Cloud n’en perturbe « l’ordre ». Il vous offrira d’endosser le rôle d’un candidat au poste de soldat pour la Shinra et de vous opposer à 74 autres joueurs dans les quartiers les plus célèbres de Midgar. Le petit truc en plus ? Au lieu de choisir un personnage, on sélectionne un métier parmi une liste de jobs classiques de la série (entre autre guerrier, sorcier, …) et on le fait progresser pour renforcer ses stats, techniques et sorts. Et puisque Final Fantasy n’est rien sans magie (en plus des sorts), on pourra toujours invoquer les créatures mythiques de la série (Ifrit, Sheeva et d’autres, …).

Fascinant, n’est-ce pas ? On ne vous cache pas que nous avons hâte d’observer le lancement du titre et surtout de voir s’il va trouver son public. On peine à y croire et on n’a pas l’impression d’être les seuls puisqu’on ressentirait presque le doute émané de la communication de Square Enix, notamment sur la manière d’insister que Tetsuya Nomura est impliqué dans le titre (comme si son nom était gage de succès). Final Fantasy VII: The First Soldier sera disponible sur appareil Android et iOS dès le 17 novembre 2021.