Fortnite – Epic Games ferme les serveurs en Chine

Le phénomène mondial du Battle Royale qui réunit près de 350 millions de joueurs à travers le monde se passera désormais du marché chinois. En effet, l’éditeur a annoncé dans un communiqué que l’aventure de Fortnite prenait fin à partir de ce mois de novembre. Cette fermeture se fera en deux étapes. La première, déjà mise en place depuis ce lundi, rend impossible l’inscription de nouveaux joueurs sur les serveurs chinois. Puis, dès le 15 novembre aura lieu la fermeture définitive des serveurs.

Lancée au printemps 2018 en Chine, une version bêta chinoise de Fortnite, qui diffère de la version distribuée dans le reste du monde, avait été développée par Epic Games. En effet, les parties étaient plus courtes, plusieurs joueurs pouvaient faire un « top 1 ». Les microtransactions n’étaient pas disponibles. D’ailleurs, de nombreux changements esthétiques ont dû être faits pour que certains avatars correspondent aux normes et à la législation chinoise.

Si l’éditeur n’a pas donné davantage de détails quant à cette fermeture, nous pouvons tout de même faire le rapprochement avec les récentes initiatives de la Chine quant à sa politique autour du jeu vidéo. En effet, la NAAP (Administration générale chinoise de la presse, de l’édition et des médias en ligne) a mis en place une restriction qui limite le temps de jeu pour les mineurs. Ces derniers ne peuvent jouer que du vendredi au dimanche et seulement entre 20h et 21h pendant la période scolaire. Avec ce temps de jeu ultra-limité et l’impossibilité de mettre en place la boutique de Fortnite qui est le modèle économique même du jeu, on comprend le retrait d’Epic Games…

Pour qu’un jeu soit jugé acceptable en Chine, il doit respecter des « valeurs convenables ». Or, les valeurs convenables pour la Chine ne sont pas les mêmes pour tous les pays. Ainsi, le gouvernement voit d’un mauvais œil les jeux qui, par exemple, permettent aux joueurs de choisir entre faire le bien et le mal. De plus, et sans réelle surprise hélas, les considérations inclusives peuvent être censurées par le gouvernement chinois puisque les jeux où on pourrait retrouver des relations homosexuelles ou encore des personnages masculins dit « efféminés » peuvent aussi être censurés. On peut citer comme exemple Venti, un personnage de Genshin Impact, produit par le studio chinois miHoyo, qui aurait été pris comme exemple dans une note interne pour établir une jauge des designs jugés acceptables ou non.

On peut se demander alors si toute cette censure ne va pas conduire à un marché uniforme et lisse. Même si certains studios ne modifieront pas leur jeu pour faire plaisir à la Chine, d’autres pourraient être tentés de le faire afin de toucher ce marché et son potentiel énorme. Rappelons-le, le marché chinois du jeu vidéo représenterait plus de 665 millions de joueurs selon le site Marketing to China.