Fin de Destiny 2, mondiaux d’esports et Warhammer – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Entre fins de cycles et nouveaux départs, ce fut une semaine particulièrement contrastée dans l’actualité vidéoludique. Tandis que Destiny 2, Spellcasters Chronicles ou le ZEvent préparent leurs adieux, d’autres pans de l’industrie sont en pleine transition, comme l’Esports World Cup qui se tiendra pour la première fois à Paris.

D’autres acteurs restent dans la course, entre Nintendo qui reprend des couleurs en bourse, Terraria qui fête ses quinze ans de succès, ou la franchise Warhammer qui a eu droit à de nombreuses annonces cette semaine.

Bungie arrête les frais sur Destiny 2

C’est l’annonce coup de poing de cette semaine : neuf ans après le lancement de Destiny 2, Bungie décide de mettre fin au jeu. Le titre bénéficiera d’une ultime mise à jour le 9 juin prochain, puis ne connaîtra plus aucun développement. Les serveurs resteront ouverts pour les quelques joueurs restants : trop peu nombreux pour justifier le coût de développement d’un tel jeu-service, qui semblait déjà à l’agonie depuis quelques années.

Tout cela laisse présager un avenir bien sombre pour Bungie. La presse parle déjà de futurs licenciements, tandis que les rumeurs d’un éventuel Destiny 3 ont été réfutées (aucun feu vert de Sony pour le moment). Le studio va devoir tout miser sur le sauvetage de Marathon, son autre projet phare qui peine à trouver son public depuis sa sortie en mars dernier.

Les championnats d’esports se tiendront à Paris

L’Esports World Cup 2026 se déroulera pour la première fois à Paris ! Les championnats qui ont habituellement lieu à Riyad ont été délocalisés, la région étant trop instable à cause de la guerre qui s’y déroule en ce moment. Néanmoins, l’Arabie saoudite est toujours responsable de l’organisation, et on apprend sur le site officiel que « Riyad reste centrale dans l’avenir long terme de l’événement, avec l’intention d’y revenir en 2027 ». Le pays est à l’initiative de l’EWC depuis 2024, dans sa logique d’utiliser le jeu vidéo et l’esport pour renforcer son soft power.

La compétition réunira 2000 joueurs autour de 25 jeux, du 6 juillet au 23 août. Les lieux où se dérouleront les matchs n’ont pas encore été dévoilés, mais on imagine que l’Accor Arena ou les Arènes du Grand Paris Sud seront de la partie.

Warhammer fait le plein d’annonces

Le 21 mai s’est tenue la dixième édition de l’événement Warhammer Skulls. L’occasion pour Game Workshop de faire une ribambelle d’annonces autour de ses différents jeux. On a notamment appris que Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deamonhunters aurait bientôt droit à une suite intitulée Chaos Gate – Deathwatch. On y incarnera un chasseur de xénos qui devra protéger son secteur des invasions.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster a également été annoncé : il s’agira d’un jeu d’action et de plateformes dans lequel on joue un Skaven. Enfin, Warhammer 40,000: Mechanicus 2 est sorti dans la foulée de l’événement pour les amateurs de jeux tactiques proches de l’expérience des parties de figurines sur table. En plus de toutes ces nouveautés, de nombreux DLC pour les titres déjà parus sont à prévoir, ainsi que des collaborations avec Rust et Helldivers 2.