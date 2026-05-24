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Fin de Destiny 2, mondiaux d’esports et Warhammer – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

récap actualité vidéoludique semaine 21

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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