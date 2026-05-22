Warhammer Skulls – L’Empereur de l’Humanité flatte les joueurs

Le 21 mai 2026 s’est tenue la dixième édition de Warhammer Skulls. À l’occasion, Games Workshop a mis les petits plats dans les grands avec une salve d’annonces concernant de nouveaux jeu prenant place dans les univers 40.000, Age of Sigmar et classique de la celèbre licence Warhammer, mais aussi d’importantes mises à jour pour de nombreux jeux. Les annonces sont légions, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la licence semble bien être comme l’Empereur de l’Humanité : pleine de surprises !

La sainte trinité de l’événement

Les annonces en tous genres étaient nombreuses lors de l’événement Warhammer Skulls 2026, mais trois d’entre elles ont un peu plus attiré notre attention. La première concernait le développement d’une suite de Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deamonhunters. Sorti en 2022, le jeu nous mettait dans les bottes du chapitre des Grey Knights et prenait la forme d’un X-COM like tout à fait sympathique sans être aussi éprouvant et complexe à maîtriser que son modèle.

Dans la suite, intitulée Chaos Gate – Deathwatch, nous incarnerons les chasseurs de xénos de la Deathwatch et notre but sera d’empêcher la disparition d’un secteur soumis aux invasions Orks, Tau, Genestealers et du Chaos. La boucle de gameplay restera inchangée, même si elle nous permettra de mieux planifier nos actions et de personnaliser davantage notre arsenal. Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch n’a, pour le moment, pas de date de sortie.

Le second jeu annoncé part lorgner du côté Age of Sigmar. Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster nous placera dans la fourrure d’un guerrier Skaven, rat humanoïde assoiffé de pouvoir et luttant pour la suprématie. Deathmaster sera un jeu d’action et de plateforme 2D qui demandera d’affronter nos semblables dans une imagerie violente mettant l’accent sur le gore. À mi-chemin entre Tails of Iron et le Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef, Deathmaster s’oriente vers un gameplay différent des autres propositions prenant place dans l’univers Age of Sigmar (habituellement cantonné aux RTS et RPG). Annoncé pour 2027, Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

L’un des points culminant de la soirée était la sortie immédiate de Warhammer 40,000: Mechanicus 2. Annoncé il y a quelques jours pour le 21 mai 2026, le jeu nous permet d’incarner les mystiques Necrons dans une campagne solo distincte de celle de l’Adeptus Mechanicus. Une même histoire avec deux points de vue et un gameplay foncièrement différent selon la faction incarnée. Toujours guidé par une course contre la montre avant l’éveil des Necrons, Mechanicus 2 est, tout comme son prédécesseur, un RPG qui emprunte beaucoup d’éléments aux parties de figurines sur table. Le jeu s’annonce être dans la pure veine du premier avec des améliorations qui feront plaisir à tous les amateurs d’expériences tactiques simples mais stratégiques. Warhammer 40,000: Mechanicus 2 est d’ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Games Workshop a su contenter les fans des différents univers Warhammer avec ces grosses annonces. En passant d’un X-COM like aux côtés des inquisiteurs de la Deathwatch à un jeu de plateforme et d’action sombre de l’univers Age of Sigmar, puis par un RPG se rapprochant du feeling d’une partie de figurines de Warhammer 40,000, les propositions sont suffisamment différentes et entraînantes pour contenter le plus grand nombre. Mais Games Workshop a aussi pensé à ceux voulant rester quelques heures de plus sur leurs anciens jeux préférés.

Des mises à jour, des DLC et des collaborations en pagaille !

En plus des blockbusters maison, Games Workshop a présenté un large panel de mises à jour et de DLC, mais aussi des collaborations que certains attendaient de pied ferme. Les premiers à profiter de l’arrivée de l’univers Warhammer en leur sein sont Helldivers 2 et Rust. Dans le cas du premier, pas de réelle révélation si ce n’est l’existence de la collaboration. quant à Rust, les joueurs pourront y parader avec des tenues de la Death Korps de Krieg, très inspirées de la Première Guerre Mondiale.

En plus des excitantes mais relativement simples collaborations, plusieurs annonces de DLC cosmétiques et de factions ont été faites. Total War: Warhammer 3, Darktide et Battlesector accueilleront de nouvelles factions et personnages avec, respectivement, le tigre Bhashiva, les rangers Skitarii de l’Adeptus Mechanicus et les puissants Ultramarines. De quoi retourner sur les jeux concernés quelques heures de plus pour découvrir les nouvelles compétences de ces personnages.

D’autres DLC plus ambitieux ont également pointé le bout de leur carabine Bolter. Space Marine 2, le succès de Saber Interactive et Focus Entertainment, vient de déployer une mise à jour gratuite surprise permettant de manier une toute nouvelle arme, de parcourir une nouvelle opération PvE et d’agrémenter les armures grâce à de nouvelles pièces et équipements. Enfin, l’excellent C-RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader va avoir le droit en juin à un DLC qui permettra de sillonner une nouvelle zone infestée de Necrons et d’ajouter un nouveau compagnon.

Enfin, pour les plus pressés, le C-RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy, suite spirituelle de l’excellent Rogue Trader, vient d’ouvrir sa bêta à tout ceux ayant précommandé l’une des deux éditions du jeu. De leurs côtés, Warhammer Survivors et Boltgun 2 viennent de sortir une démo pour pouvoir se faire une idée de ce à quoi ressembleront le Vampire Survivors à la sauce Ultramarines et la suite du Doom-like frénétique sorti en 2023. Dans le cas de Boltgun, le développeur Auroch Digital a également annoncé la sortie prochaine d’une version mobile du premier opus sobrement intitulé Boltgun Boom.

L’édition 2026 de Warhammer Skulls a su répondre aux attentes des joueurs les plus impatients. Entre nouvelles propositions, suites attendues et support constant des jeux estampillés Warhammer, Games Workshop et les différents acteurs du milieu prouvent encore une fois qu’ils sont à l’écoute des joueurs et qu’ils tentent, année après année, d’approfondir et d’améliorer au maximum l’expérience Warhammer sur PC et consoles.