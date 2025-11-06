Warhammer Survivors – Warhammer à la sauce Rogue-like

Que se passe-t-il quand on mélange l’une des sagas de science-fiction et d’héroïc fantasy les plus denses, complexes et jouissives jamais créées à l’univers d’un Rogue-like simple et diablement efficace qui s’est forgé une belle réputation depuis 2022 ? La réponse est simple : Warhammer Survivors ! Le développeur Auroch Digital derrière Warhammer 40.000: Boltgun vient d’annoncer s’être associé à Poncle, le petit génie derrière Vampire Survivors, pour créer une déambulation dans les ténèbres de la guerre avec le gameplay du Rogue-like où pullulaient les créatures aux longues dents.

« Et ils ne connaîtront pas la peur »

Dans Warhammer Survivors, trois univers vont s’entrechoquer : celui de Vampire Survivors, de Warhammer 40.000 et celui de Warhammer: Age of Sigmar. Le versant science-fictionnel de l’univers de Games Workshop sera symbolisé par la présence de l’ultramarine Malum Caedo (le protagoniste de Boltgun) et sera vite rejoint par une comparse venant des méandres fantaisistes de Warhammer en la présence de la Stormcast Neave Blacktalon. Épée tronçonneuse et bolter accrochés à la ceinture de l’un, et hache et pouvoir de la foudre pour l’autre, tout comme dans Vampire Survivors, vous récupérerez de nouvelles armes et pouvoirs au fur et à mesure des vagues que vous terrasserez.

Petite particularité venue de l’univers Warhammer, chaque nouvelle vague amènera de nouveaux ennemis et de nouvelles races à affronter. Dans le cas de 40.000, vous pourrez croiser des Tyranids, des Space Marines du chaos ou encore des Necrons. Côté Age of Sigmar, Neave pourra planter sa hache dans les esprits du Tzeentch ou essayer de se débarrasser de la pourriture de Nurgle. En soi, il semble que ce Warhammer Survivors ne soit qu’un simple reskin de Vampire Survivors. Mais Auroch Digital compte bien ajouter plusieurs petites joyeusetés qui arriveront à sortir le jeu de cette simple comparaison.

D’après les développeurs, une méta-progression (votre mort ne signifie pas la perte de toutes vos découvertes, comme dans tout bon Rogue-like qui se respecte) vous permettra de débloquer toujours plus d’armes, de personnages, de costumes, de pouvoirs et de lieux à visiter et à nettoyer de cette vermine du chaos. Des couloirs d’un Space Hulk aux terres désolées des Royaumes Mortels, Warhammer Survivors s’annonce être un vrai jeu à part entière et pas seulement un patch permettant d’apposer la marque Warhammer sur Vampire Survivors.

Toutefois, même si nous sommes extrêmement heureux de voir l’univers Warhammer arriver dans Vampire Survivors, nous pourrions nous poser la question de la réelle motivation derrière cette démarche. En fin d’année dernière, un DLC à l’effigie de la saga Castlevania avait été proposé pour le jeu de Poncle, ajoutant de nombreux personnages, armes, boss et une nouvelle map. Proposé au prix de 3,99€ à l’époque, ce fameux DLC proposait peu ou prou la même chose que ce que semble proposer la mouture Warhammer. N’aurait-il pas été plus simple ou pratique de réaliser la même manœuvre avec les super soldats venus du 41ème millénaire ?

Tout le monde le sait, Warhammer c’est avant tout un budget. Et depuis l’annonce d’un univers télévisuel chapeauté par Henry Cavill et le succès de Space Marine 2, la création de Games Workshop a plus que jamais le vent en poupe. Espérons que le développeur ne compte pas sur ce regain d’intérêt pour la licence pour faire grimper le prix de vente de ce Warhammer Survivors et compter sur la facilité qu’ont les joueurs de Warhammer à mettre la main au portefeuille.

Warhammer Survivors est disponible en liste de souhaits Steam et sortira en 2026. Aucune annonce console n’a été faite pour l’instant.