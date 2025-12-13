tt

Total War entre dans une nouvelle ère avec Warhammer 40,000

Annonce Total War: Warhammer 40,000

ElMama

27 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Metroid Prime 4: Beyond – Samus vise (presque) dans le mille

Test Total Chaos — Victoire par Chaos pour le genre survival-horror

Test Once Upon A Katamari – Roule, roule, petite étoile !