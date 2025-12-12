The Game Awards 2025 – And the winner is…

C’est durant cette nuit du 11 au 12 décembre 2025 que le jeu vidéo à mis sa tenue d’apparat afin de se congratuler les uns les autres. Une cérémonie toujours aussi « bling-bling » menée, comme chaque année, par Geoff « Dorito’s Gate » Keighley. Des dizaines de prix délivrés à une industrie qui a été dominée par les productions indépendantes pour ce cru 2025 (bien qu’on aurait aimé plus le voir durant les trailers diffusés pendant l’événement). Et s’il on passera sur la pertinence de désigner un « meilleur jeu » dans une industrie aussi variée, les palmes des Game Awards 2025 étaient déjà promises à un certain titre.

Rarement le suspense fut si absent des Game Awards 2025. On a l’habitude de voir un duel se dessiner, mais en 2025, avec ses douze nominations, Clair-Obscur: Expedition 33 a écrasé toute la concurrence. Jeu de l’année, évidemment, mais aussi les prix pour la réalisation, la direction artistique, la narration, la musique, performance d’actrice pour Jennifer English dans son rôle de Maëlle, le meilleur premier jeu, jeu indépendant et RPG. En résumé, à l’exception du design sonore, raflé par Battlefield 6 et du prix du public décerné à Wuthering Waves, le RPG français a remporté les récompenses dans toutes les catégories où il était nommé.

Indé-trônables

Alors forcément, avec autant de nomination pour le « meilleur » jeu de l’année, il ne reste finalement que quelques miettes à se partager pour les autres, pour peu qu’ils ne fussent pas face au titre de Sandfall Interactive. C’est ainsi qu’Hades II a pu tirer son épingle du jeu en remportant le prestigieux titre de jeu d’action de l’année. Il aurait été malvenu que Supergiant Games reparte sans au moins une distinction tant le titre est réussi. Il est d’ailleurs tout en haut du classement sur Metacritic et Opencritic. Meilleur sur le papier, mais sans doute trop confidentiel pour figurer en meilleure position dans un tel événement, hélas.

Côté Nintendo, malgré la sortie de sa Switch 2 qui explose tous les records de précocité de vente, ses productions ont été plutôt déceptives. Alors, il y a toujours le prix du jeu familial , presque systématiquement promis au constructeur japonais, avec cette année Donkey Kong Bananza qui l’emporte, et Mario Kart World qui s’arroge celui du meilleur jeu de course au nez et à la barbe d’un Sonic Racing: Crossworlds pourtant plus enthousiasmant, mais n’est-ce pas triste de ne plus le voir au firmament ces dernières années ? Faudra-t-il attendre 2026 et un hypothétique nouveau Mario 3D pour remettre tout le monde d’accord, éditorialement parlant ?

Quid des autres représentants principaux ? Death Stranding 2 et Ghost of Yotei, chacun nommés à sept reprises et repartis bredouilles, font partie des grands perdant des Game Awards 2025 ou plutôt des victimes de Clair-Obscur: Expedition 33. Pire, même dans une catégorie où le jeu n’était pas présent, comme pour le meilleur jeu d’action-aventure, c’est Hollow Knight Silksong qui l’a emporté. On peut d’ailleurs aussi regretter que l’excellent Kingdom Come: Deliverance II n’ait pas non plus réussi à s’illustrer dans l’une des trois catégories où il était présent.

Le bon côté de ces Game Awards 2025 (s’il fallait en trouver un), c’est d’avoir pu mettre en avant, au travers de ses prix, que ce n’est pas toujours la taille qui compte. Entre Clair-Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight Silksong, Arc Raiders (lauréat de la catégorie multijoueur), ce sont principalement les jeux d’un scope modeste qui ont fait montre de leurs qualités exceptionnelles, là où les précédentes années, ils n’étaient que les faire-valoir des plus gros AAA de l’industrie. Cela pourrait-il (enfin) provoquer un électrochoc à l’industrie qui recentrerait alors ses moyens sur la créativité de leurs productions ?