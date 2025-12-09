Le mystère du monolithe démoniaque des Game Awards est levé

Alors que la cérémonies des Game Awards 2025 devrait débuter dans quelques dizaines d’heures, la production soigne sa communication autour de l’événement. Et dans ce cadre, s’inspirant du canular (ou installation artistique, ou …) des monolithes de métal découverts dans le désert américain il y a quelques années, un monstrueux menhir a été érigé dans les grands espaces californiens.

Ni mystère, ni énigme ici, c’est Geoff Keighley lui-même qui a publié les premières images de la statue, ne laissant pas le moindre doute quant au fait que la structure était un élément de communication des Game Awards. Il restait cependant à découvrir le sens à donner à la sculpture.

Deux rumeurs insistantes sont rapidement apparues : l’une imaginait qu’il s’agissait d’un teasing autour d’un nouveau jeu God of War, l’autre laissait plutôt à penser que le monolithe était lié à Diablo.

C’est le site MP1st.com qui aura finalement découvert de quoi il s’agit très probablement : Divinity, la licence créée par le studio Larian avant l’ouragan Baldur’s Gate 3. Un logo reprenant exactement le design des rayons/ tentacules de la statue a été déposé dans le cadre de l’enregistrement d’un copyright lié à Divinity. Le « cœur » de la statue (le cercle traversé d’une barre verticale) ressemble d’ailleurs complètement à un élément graphique que l’on retrouve dans la version graphique du titre « Divinity ».

Cependant, peu de temps après que la résolution de « l’énigme » ait été publiée sur le site de Mp1st.com, Michael Douse, directeur de la publication chez Larian, s’est exprimé sur X pour affirmer que le studio n’avait aucun projet concernant Divinity: Original Sin 3. Une façon de conserver un peu de mystère autour de la satue jusqu’au début de la cérémonie ?

Cette déclaration ne vient pas exactement nier le lien entre la statue de Geoff Keighley et la licence Divinity. Comme le fait remarquer Mp1st.com, Original Sin, prequel de la série principale, n’est pas la seule série de la marque Divinity, qui compte aussi Divine Divinity, Divinity II: Ego Draconis ou encore Dragon Commander. L’installation du monolithe démoniaque pourrait ainsi préfigurer l’annonce lors des Game Awards d’un nouvel opus de l’une de ces séries, ou encore le portage (remake, remaster…) d’un ancien jeu sur les consoles current gen.

Ce qui est certain, c’est que ce coup de com’ assumé et plutôt efficace indique franchement la nature d’abord publicitaire de la cérémonie des Game Awards, et Geoff Keighley, postant lui-même les premières images de la sculpture, s’affiche éhontément dans le costume de l’homme sandwich qu’on lui a souvent prêté…