Intergalactic: The Heretic Prophet zappera les Game Awards 2025

Dévoilé en grande pompe lors des Game Awards 2024, Intergalactic: The Heretic Prophet cristallise toutes les attentes. Premier jeu original de Naughty Dog sur cette génération de consoles, le titre se fait depuis très discret. Alors que la communauté espérait découvrir un nouveau trailer et une fenêtre de sortie imminente, les derniers échos de l’industrie incitent à la prudence, voire à la résignation.

2026 ? Trop optimiste selon les experts

Si le site Insider Gaming avait récemment redonné espoir aux joueurs en évoquant une possible sortie pour 2026, deux des journalistes les plus fiables du milieu, Jason Schreier et Jeff Grubb, ont rapidement tempéré ces ardeurs. Jason Schreier (Bloomberg) maintient sa position : le jeu ne sortira pas avant 2027.

Une information corroborée par Jeff Grubb sur son compte Bluesky, qui a porté le coup de grâce aux espoirs de court terme : selon lui, aucun nouveau trailer ne sera diffusé aux Game Awards cette année. Il faudrait donc s’attendre à une année complète de silence médiatique. Une stratégie de « l’annonce précoce suivie d’un long silence » qui devient une habitude chez Sony, à l’image de Wolverine, annoncé en 2021 et qui n’a redonné signe de vie qu’en septembre 2025.

Naughty Dog va-t-il sauter une génération ?

La PS5 aura-t-elle droit à son jeu Naughty Dog exclusif ? Les rumeurs autour d’une nouvelle génération de consoles en 2027 se font de plus en plus insistantes. Une telle fenêtre de lancement placerait Intergalactic pile à la transition, en faisant potentiellement un titre « cross-gen » (PS5/PS6) ou un titre de lancement pour la future machine, 7 ans après la sortie de la PS5.

Cette situation illustre toute la difficulté de mener plusieurs projets de front, dans une industrie où les cycles de production s’étirent désormais sur 6 à 7 ans et engloutissent des budgets pharaoniques. Pourtant, Naughty Dog ne chôme pas : le studio planche actuellement sur Intergalactic ainsi que sur un second titre encore mystérieux.

Malheureusement, l’avancement de ces futurs jeux a été freiné par une dispersion des efforts. Une grande partie des ressources de cette génération a en effet été absorbée par le projet multijoueur The Last of Us: Factions — finalement annulé — et par la production de divers remasters. Le constat est implacable : le dernier jeu original, The Last of Us Part II, remonte à 2020 sur PS4. Entre la gestion simultanée de plusieurs équipes et un calendrier bousculé par ces annulations, la pression sur les épaules de Neil Druckmann pour enfin livrer son prochain AAAA solo doit être très forte…