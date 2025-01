Jeux service – PlayStation a-t-il sacrifié sa PS5 pour une chimère ?

Voilà plus de quatre ans que la PlayStation 5 est sortie et depuis lors, au fil des mois et des années, nous avons bien été obligés de constater de son échec. Non pas un échec commercial, bien au contraire même tant la console continue de se vendre comme des petits pains, mais bien un échec éditorial. Car après une insolente réussite des jeux vidéo des studios first party lors de la génération PS4, ceux-ci sont aujourd’hui aux abonnés absents, ou presque. Un constat préoccupant dont l’une des causes principales est à mettre au crédit de la présidence de Jim Ryan.

Débarqué en mars dernier, officiellement pour un départ à la retraite, l’ex-président de PlayStation est aujourd’hui le symbole d’une politique éditoriale et commerciale plus que douteuse depuis cinq ans. On ne va pas refaire le film, mais, pêle-mêle, c’est à lui que l’on doit les décisions controversées concernant les augmentations tarifaires en tout genre (jeux, console, abonnements…) ou les promesses non tenues de mises à jour PS4 vers PS5 gratuites. Mais la décision qui fait qu’on est depuis le lancement de la console en pleine disette de AAA maison est bien le virage à 180 degré opéré durant son mandat en faveur des jeux-services.

Le problème n’est pas tant que PlayStation diversifie son catalogue, c’est même plutôt sain, mais c’est plutôt l’intensité de ce revirement qui est à pointer du doigt. En 2019, seul 12 % du catalogue était consacré aux jeux service. À l’horizon 2025, le groupe prévoyait qu’ils représentent plus de la moitié de leurs productions. Une recherche d’une poule aux œufs d’or, à la Fortnite pour un résultat aux accents d’échec cuisant, voire historique.

Il y a bien eu le cas Helldivers II, étonnante surprise du début d’année dernière, mais il s’agit plus là d’une anomalie de parcours que d’une réelle tendance. Mais le bilan se compte surtout en centaines de millions de dollars d’investissements jetés par la fenêtre avec les annulations à des stades avancés de développement de Twisted Metal, The Last of Us en multijoueur, God of War, des projets chez Bluepoint, Bend Studio et, semble-t-il, un jeu Spider-Man multijoueur.

Et malgré cette hécatombe, il en reste plusieurs autres en développement tels que Fairgame$, Marathon ou le multijoueur d’Horizon (différent du MMO par NC Soft). Et comment ne pas évoquer la catastrophe Concord, annulé après quinze jours d’exploitation et qui aurait couté plusieurs centaines de millions de dollars à PlayStation, certains parlant même de 400 millions.

Voilà qui explique donc pourquoi, depuis le lancement de sa PS5, les studios PlayStation proposent si peu de jeux vidéo ambitieux. Car, ne nous y trompons pas, les sorties d’Astro Bot, Returnal ou le futur Ghost of Yotei ne sont que les arbres qui cachent la forêt. Et pendant que les équipes expérimentées du constructeur japonais travaillaient d’arrache-pied pour mener à bien la stratégie folle de Jim Ryan et de ses jeux-service, plus personne n’était au turbin pour perpétuer l’héritage de la firme.

Nous sommes aujourd’hui dans la seconde moitié de la vie de la PS5, voire même dans son dernier tier dans les scenarii les plus pessimistes, et pourtant, rien n’augure une embellie du catalogue first party de PlayStation pour les prochaines années. Alors, il y a bien l’espoir entrevu lors de la cérémonie des Game Awards, avec l’annonce d’Intergalactic de Naughty Dog mais, au-delà du fait qu’il ne sortira vraisemblablement pas avant 2026 au moins, on espérait bien plus de cette génération de machine.

Alors, l’avenir n’est pas non plus si sombre. Depuis la défection de Jim Ryan, le groupe nippon semble vouloir revenir sur ses décisions éditoriales en produisant des jeux vidéo solos narratifs comme il a su si bien le faire durant des années. Reste qu’on en récoltera ces fruits que dans plusieurs années, pour la fin de cette génération de console, ou pour le début de la prochaine. D’ici là, il faudra continuer de se « contenter » des éditeurs tiers qui ont eu la bonne idée de courir après cette même chimère.