Le MMO Horizon (par NCSoft) annulé par Sony ?

Décidément, une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule. Quelques jours après l’annonce de l’annulation de deux jeux service PlayStation en développement (parmi lesquels se trouvait un God of War), un bruit de mauvais augure parvient aujourd’hui jusqu’à nos oreilles : le MMO consacré à la saga Horizon ne serait plus d’actualité.

Depuis quelques années maintenant, des rumeurs faisaient état de l’existence d’un tel projet. Des offres d’emploi émises par NCSoft (le studio en charge du jeu) semblaient même fournir des indices suffisants pour étayer les dires. Cependant, si la firme coréenne a par la suite confirmé sa collaboration avec Sony, aucune information n’est venue entériner cet Horizon. Au contraire, le temps a continué à couler sans que rien ne soit paru à son sujet. Jusqu’à maintenant.

C’est à MTN que l’on doit la réintroduction du jeu dans le fil de l’actualité. Et bien que l’élément apporté brille par sa concision, il n’en reste pas moins consistant. Le journal coréen, attirant notre attention vers le « portefeuille » de NCSoft, souligne en effet la disparation du fameux Project H. Nom qui, selon les rumeurs donc, devait qualifier le futur MMO. Un retrait qui, par ailleurs, est loin d’être le seul. D’autres chantiers (à l’instar de Project J ou Pantera) aurait également connu quelques bouleversements, les équipes ayant été démantelées et redirigées vers un certain projet nommé Lineage.

Destiné à l’usage du PC et des plateformes mobiles, ce titre visant à exploiter l’univers de Horizon n’était visiblement pas indispensable à Sony. À moins que plusieurs autres motifs ont eu raison du projet. MTN rapproche notamment ces nombreux abandons à la restructuration dont a dû faire face NCSoft fin 2024.

Toujours est-il que la saga Horizon n’a pas dit son dernier mot. Un film est toujours en cours de préparation et un jeu service ancré dans son univers serait encore attendu, même si l’actualité concernant ce type de production n’est guère rassurante…