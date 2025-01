PlayStation continue sa conquête du cinéma avec Horizon et Helldivers II

Deux nouvelles licences issue du parc PlayStation s’apprêtenrt à faire une excursion dans le monde du cinéma, s’ajoutant ainsi à une liste déjà bien fournie (Until Dawn, Ghost of Tsushima…). Et si pour l’une d’entre elles, son adaptation ne peut être discutée, pour l’autre, on peut émettre quelques doutes. Car, bien qu’elle ait fait preuve d’un succès retentissant, il est possible de se demander si son rayonnement est amplement suffisant pour faire d’elle une œuvre cinématographique.

La première des franchises concernées n’est autre qu’Horizon, qui, décidément, ne connaît pas le calme de la retraite. Car oui, alors qu’elle vient d’avoir droit à un remaster et à une déclinaison dans l’univers LEGO en fin d’année 2024, la voilà désormais devenir l’objet d’un film. Une révélation, faite à l’occasion de CES 2025, qui aura un mérite particulier : faire oublier la série Netflix, Horizon 2074, qui, d’après les rumeurs, est aujourd’hui une page à tourner.

En ce qui concerne Horizon, l’annonce n’est pas surprenante. Disons même qu’elle n’est que logique, au vu du succès et du plébiscite qui la nimbent depuis son arrivée de 2016. En revanche, pour le second titre, Helldrivers II, on peut être quelque peu modéré. Pas qu’il n’existe pas de qualités propres à faire de lui un film de bon acabit, cependant il lui manquerait sans doute ce que possède le premier cité : un réel prestige acquis avec le poids des ans.

Certes, il est vrai qu’il ne s’agit pas là d’un petit jeu. Et les 15 millions d’exemplaires vendus à travers le monde seront là pour nous le prouver. Néanmoins, on peut se demander si Sony ne se précipite pas un peu trop pour faire de cette œuvre une pièce maîtresse dans sa stratégie commerciale ? Si l’engouement est voué à se perdre dans les mois qui suivent, peut-être était-ce judicieux de la part de l’éditeur d’annoncer ce film presque une année après la sortie du titre.

Maintenant, il reste à voir comment l’idée sera retransmise à l’écran, d’autant que, là encore, il y aura à redire. L’idée en effet peut avoir un certain goût de réchauffé quand l’on sait d’où vient l’inspiration première de ce Helldivers. Une inspiration qui, en l’occurrence, se nomme Starship Troopers. Mais bon, gageons qu’il y a dans l’univers façonné par Arrowhead Game Studios des singularités propres à le distinguer.