Horizon – La série Netflix au point mort ?

La série Horizon (nommée Horizon 2074 si notre mémoire est bonne), dont la trame scénaristique devrait s’attarder notamment sur les origines, serait aujourd’hui dans une situation assez compliquée. Et même, il est fort envisageable de considérer, selon les informations aujourd’hui émises, son avenir comme très incertain.

Sony va-t-il essuyer un petit contretemps dans ses projets d’adaptation ? C’est bien possible. Tout du moins, la réalisation de la prochaine transposition de l’œuvre de Guerrilla, apparue pour la première fois en 2016, semble mise à mal par plusieurs accusations à l’encontre de son showrunner, Steve Blackman. Lequel homme, connu pour avoir porté la réalisation d’Umbrella Academy, est aujourd’hui épinglé pour divers comportements toxiques, manipulation, etc.

En découlerait donc, d’après Rolling Stone, la stagnation du projet. Est-ce à dire qu’elle ne verra jamais le jour ? Pas évident. Les éléments à ce sujet ne sont pour le moment que parcellaires et relève, jusqu’à la confirmation des principaux intéressés, encore de la rumeur. Cependant, dans le cas où tout cela s’avèrerait, il est difficile de penser à l’annulation totale. C’est qu’il est, en effet, inenvisageable de voir PlayStation Studios bouleverser ses plans.

Car oui, depuis quelques années maintenant, le cinéma (ou autres média différant du jeu vidéo) est une composante avec laquelle Sony a établi sa stratégie. Et faire connaître les licences qui composent son catalogue à un public plus ou moins profane est devenu l’un de ses principaux objectifs. La preuve en veut avec notamment les excursions d’Uncharted ou de Gran Turismo dans les salles obscures, ou encore l’arrivée à la télévision de The Last of Us ainsi que la parution très prochaine de God of War sur Amazon Prime.

Dès lors, il est plutôt à supposer que des mesures seront prises pour remédier au problème. Et ce faisant, l’un des risques majeurs pour la série, c’est qu’elle prenne davantage de temps avant de paraître sur la plateforme de VOD à qui elle est destinée. Bref, inutile de spéculer davantage et attendons de voir ce qu’il en est réellement…

Quoi qu’il en soit pour cette adaptation, la licence Horizon, elle, va on ne peut plus bien et porte, en elle, de nombreux projets futurs plus ou moins concret. Cela se traduit aujourd’hui par des velléités de MMORPG ou encore des rumeurs autour de remake du premier opus. Sans oublier qu’il se prépare, comme on le sait depuis le Summer Game Fest, une venue prochaine (attendue pour la fin d’année 2024) d’une déclinaison de l’univers à la sauce Lego.