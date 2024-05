Horizon Zero Dawn – Vers une confirmation du remaster ?

Le 21 mai prochain, une vingtaine de titres quitteront le catalogue réservé aux abonnés des PS Plus Extra et Premium. Et parmi eux se trouveront plusieurs épisodes de la saga Final Fantasy (les opus VII,VIII,IX, X/X-2, XII, XV), mais aussi l’œuvre désormais culte de Guerrilla Games sorti initialement en 2017 sur PS4, Horizon Zero Dawn. Un retrait qui, s’il peut paraître banal, apporte quelques interrogations quand on le mesure à l’une des rumeurs qui pullulent çà et là depuis plusieurs mois.

Fin d’année 2022, la licence faisait en effet les gros titres. On commençait non seulement à parler d’un MMO, mais on évoquait également l’existence d’un projet de remasterisation du premier opus. Depuis lors, aucune confirmation ne vint entériner ce que l’on nous avançait. Mais, peut-être que la fin de cette attente sonnera bientôt pour au moins un des deux projets.

C’est en tout cas ce que pourrait signifier le retrait de Horizon Zero Dawn du service par Sony. Car, le fait qu’un titre first party subisse un tel mouvement est assez rare pour être souligné. La dernière fois que cela était arrivé, c’était (comme le rappelle notamment VGC) avec Marvel’s Spider Man, lequel disparaissait quelque cinq mois avant l’arrivée du second opus. Pour justifier cette opération, le constructeur japonais plaidait le « rafraichissement de contenu ».

Alors est-ce réellement un signe d’une arrivée prochaine, et surtout d’une annonce encore plus proche ? Au vu des évènements estivaux qui approchent, c’est totalement envisageable. Peut-être même qu’un State of Play est à attendre quelques jours après le retrait de Zero Dawn. Mais, encore une fois, il est nécessaire d’être prudent avec ce genre d’information qui appelle inexorablement à la spéculation. Seulement, Sony nous a déjà montré, qu’en affaire de remaster, il était plutôt à l’affût. Et la version de The Last of Us: Part 2 sortie en début d’année constitue une preuve plus que solide.

Si cela est, il faudra compter sur quelques améliorations techniques dignes d’utiliser les performances de la PS5 ou encore intégrer la présence de contenus supplémentaires. Quelques ajouts qui auront pour seul but de justifier une telle ressorti. Serait-ce suffisant ? Certainement pas. Mais, quand on a un large public (le jeu s’étant vendu à plus de 20 millions d’exemplaires), il serait dommage de ne pas en profiter…