The Last of Us – Vers toujours plus de succès pour son adaptation TV

L’adaptation TV de la licence à succès signée Naugthy Dog a prétendu à quelques récompenses lors de la cérémonie des Golden Globes ce dimanche 7 janvier 2024. Néanmoins, elle n’a pu rivaliser avec les deux grands vainqueurs de la soirée : The Bear et Succession, laquelle série est également issue de la même société de production (HBO) que notre présente transposition. Mais, malgré cette petite déroute, l’équipe de The Last of Us n’est pas reparti sans rien.

Mais, pour voir l’étendu de ce succès, il faut tourner sa tête ailleurs, vers la remise de prix décerné au monde de la télévision : les Emmy Awards. Alors oui, la date est inhabituelle ; la 75ème cérémonie des Emmys ayant en effet dû se dérouler en septembre. Un programme chamboulé par la grève qui a touché Hollywood il y a quelques mois.

Cependant, il est de rigueur de mesurer quelque peu nos propos. Il ne s’agit là que de la première soirée des Emmys. En substance, ce qu’il faut retenir, c’est que pour les résultats les plus importants, il faudra attendre encore quelques jours pour être fixé, soit jusqu’au 15 janvier prochain. Toujours est-il que les récompenses existent bel et bien. Et c’est ainsi que la série de HBO a été sacrée dans plusieurs catégories dites techniques, mais aussi pour les performances de Nick Offerman (Bill) et Storm Reid (Riley), tous deux sacrés meilleurs acteur et actrice invités.

Au total, 8 distinctions ont été discernées à la série. Et sur les 24 nominations obtenues, il reste donc encore quelques cartouches à faire valoir pour le jour J. Seulement, la route semble là encore semée d’embuches, car rien ne dit qu’elle parviendra à s’imposer. D’autant, qu’on l’a dit plus haut, The Last of Us a carrément été surclassée par la concurrence aux Golden Globes (où il a été nommé trois fois).

Cette fois-ci, la physionomie sera-t-elle différente pour les catégories les plus prestigieuses (meilleur acteur, meilleure série dramatique…) ? Sans doute pas. Le schéma des Gloden Globes a de fortes chances de se reproduire, car, il faut le dire The Bear et Succesion semble indétrônables. Toutefois, même si un succès serait opportun, on peut d’ores et déjà affirmer que la simple présence plus qu’appuyée de la série est déjà un petit événement en soi.

The Last of Us est effectivement l’une des premières adaptations à avoir un tel rayonnement, si l’on excepte bien entendu la nomination de Super Mario Bros. Le Film aux Golden Globes. Ce qui, en quelque sorte, est la preuve donc qu’une transposition peut réussir.

Alors il ne nous reste plus qu’à attendre le résultat de dimanche prochain. Et un résultat extrêmement positif serait certainement une bonne chose pour Naughty Dog. D’une part, cela pourra quelque peu faire oublier l’échec du projet multijoueur, et de l’autre, ce sera une assez bonne promotion pour la nouvelle version de The Last of Us 2 attendue pour le 19 janvier prochain, même si l’on se doute bien qu’il n’aura pas vraiment besoin d’un tel appui.