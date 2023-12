The Last of Us – Le jeu multijoueur est tout bonnement annulé

Alors que l’attention se porte actuellement sur le remaster de The Last of Us Part II (dont on se demande d’ailleurs si on en a vraiment besoin), c’est un autre titre de la saga qui fait l’actualité du jour : le très attendu jeu multijoueur situé dans l’univers de The Last of Us, qui, vous l’avez compris, ne sortira jamais.

Des rumeurs on d’abord laissé entendre, avant même que ne sorte le jeu, que The Last of Part II possèderait un mode multijoueur. Bien que tout le monde a pu constater que ce n’était pas le cas à la sortie du jeu, la rumeur est restée très vive, et de nombreux joueurs ont continué d’attendre ce mode de jeu sous la forme d’un DLC, dont certains ont commencé à voir des indices indiquant à une sortie plus ou moins imminente.

Des rumeurs qui se sont concrétisées il y a un an et demi, quand Neil Druckman lui-même, tête des studio Naughty Dog et créateur de la saga The Last of Us, a pris la parole lors du Summer Game Fast pour annoncer officiellement qu’un jeu multijoueur TLOU était bien en chantier. Mais depuis, les nouvelles étaient de moins en moins réjouissantes, jusqu’à l’annonce d’un report, motivé par les retours plutôt négatifs de Bungie (grand spécialiste du jeu-service acquis par Sony), venu expertiser le jeu.

C’est donc sans grande surprise que l’on apprend aujourd’hui l’annulation pure et simple du jeu, dont le développement s’est révélé trop couteux pour Naughty Dog :

« Au cours du développement, l’échelle massive de notre ambition est apparue clairement. Pour publier et soutenir The Last Of Us Online, il nous aurait fallu mettre toute les ressources du studio au service du contenu post-lancement pour les années à venir, ce qui aurait eu un effet important sur le développement de nos futurs jeux solo. Ainsi, deux options de présentaient à nous : devenir un studio dédié au jeu service, ou continuer à nous concentrer sur les jeux solo narratifs qui ont défini l’identité de Naughty Dog » – Communiqué du studio sur l’annulation de The Last Of Us Online (traduit par la rédaction)

Si on rate peut-être un bon jeu, on ne peut cacher le fait d’être toutefois satisfaits de voir Naughty Dog rester fidèle aux aventures solo narratives, leur cœur de métier. C’est aussi un nouveau signal envoyé à PlayStation, qui avait clairement annoncé ses ambitions de se concentrer sur le jeux service, avec des plans originaux qui comptaient sur la livraison d’une douzaine de jeux-service (avant de réduire cette liste de moitié), à l’opposé des Uncharted, God of War, et des grands titres solo qui ont fait la réputation du constructeur.