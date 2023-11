Les jeux-services en perte de vitesse, une bonne nouvelle ?

On en parlait à l’occasion des quelques articles sur les « restructurations » (comprendre : plans de licenciements) à l’œuvre dans de nombreux studios : Epic Games n’est pas en grande forme. La faute à Fortnite, sa poule aux œufs d’or, qui ne lui rapporterait plus autant qu’avant. Logique, se dira-t-on : avec le temps, l’intérêt pour un jeu s’émousse, et Fortnite aura même réussi à conserver un public fidèle pendant bien plus longtemps qu’on aurait pu l’imaginer. D’ailleurs, il semblerait que ce ne soit pas le jeu lui-même qui soit usé, mais son modèle économique et de design : le GaaS (pour Game as a Service), ce qu’on appelle en français les jeux-services.

Quand Ubisoft ferme de façon anticipée Hyper Scape, n’arrive pas à faire décoller son Roller Champions, ou reporte à répétition XDefiant, on met ça sur le dos de l’incompétence attribuée à la société française, sur laquelle on adore taper de façon parfois – souvent ? – injuste. Mais quand on voit que Bungie lui-même affiche des résultats décevants avec Destiny, on se dit que le problème est probablement ailleurs. D’autant que quand on parle de déception, c’est un euphémisme : avec des résultats 45% en dessous des prévisions, on peut parler de chute libre.

Bungie est (était ?) pourtant le boss du genre, reconnu pour sa capacité à conserver un titre vivant sur la durée, et à conserver surtout ses joueurs. C’est d’ailleurs ce talent que Sony avait voulu s’offrir quand il a racheté le studio.

Sony qui souffrirait lui aussi du désintérêt pour les jeux-services, ou qui aura senti le vent tourner, car après avoir semblé tout miser sur le modèle, le japonais annonce aujourd’hui reporter la moitié des jeux-services à venir, soit six titres sur les douze en préparation. On ne sait pas grand-chose des titres reportés, ni de ceux qui restent au programme, même si on pense très fort aux difficultés que rencontre le multijoueur autour de l’univers de The Last of Us.

Difficile de dire que la situation nous inquiète, tant ces jeux-services traînent souvent dans des sphères situées quelque part entre le manque total d’intérêt vidéoludique, et des modèles économiques basés sur la prédation. Pour nous, Sony et PlayStation, c’est avant tout de grandes aventures narratives en triple A, et on ne pourrait que se satisfaire d’un retour de la compagnie vers ce modèle éditorial qui a fait son succès.

Malheureusement, rien n’est moins sûr, car il semble que les grands patrons des studios rêvent encore au tiroir-caisse que représent(ai)ent ces jeux-services. C’est ainsi que le boss de Warner, David Zaslav, parle de ses futurs jeux en ces termes :

« Nous somme actuellement concentrés sur l’idée de transformer nos plus grosses franchises en sorties PC et consoles s’étalant sur trois ou quatre ans, pour ajouter du gameplay au fur et à mesure via nos services live, avec des extensions multiplatformes free-to-play, dans l’objectif d’avoir toujours plus de joueurs passant toujours plus de temps sur plus de plateformes. Ce que nous souhaitons, c’est qu’à la fin, cela génère de l’engagement et de la monétisation sur de plus longues périodes, et à des niveaux supérieurs. » – David Zaslav, Président de Warner Bros Discovery, cité par WCCFTech.com et traduit par la rédaction.

Pour rappel, Warner, c’est l’un des grands succès de l’année, avec le jeu situé dans l’univers d’Harry Potter, Hogwarts Legacy, mais aussi l’une des grosses déceptions de l’année, avec un Gotham Knights pas du tout à la hauteur de la trilogie Arkham dont il se voulait l’héritier. Toujours chez Warner, le jeu Suicide Squad, également dans l’univers étendu de Batman, a été repoussé après que des commentaires très négatifs ont suivi la publication de la première bande-annonce de gameplay, montrant justement un jeu service comme on n’en veut plus. Il semble que le message ne soit pas complètement passé…

On s’inquiète donc du futur jeu Wonder Woman, dont on ne sait encore rien. Encore une fois, le titre va porter les espoirs des fans de la trilogie Arkham, qui attendent encore le prochain grand jeu d’aventure super-héroïque qui prendra la relève du Chevalier Noir. Mais si l’industrie persiste et signe dans sa volonté d’essayer d’imposer de nouveaux jeux-services, on pourrait se retrouver plutôt avec un triste échec, à la mesure du défunt Marvel’s Avengers…