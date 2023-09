Epic Games – Fortnite en crise, le studio obligé de licencier

Il ne fait pas bon travailler dans le jeu vidéo en ce moment. Nous l’avons évoqué récemment dans notre article sur Ascendant Studios, mais malgré les milliards d’euros brassés par le marché chaque année, de nombreux emplois restent très précaires. Et comme dans chaque corps de métier, quand ça ne va pas, c’est bien souvent en bas de l’échelle qu’on paie les pots cassés. Aujourd’hui, c’est malheureusement au tour des employés d’Epic Games d’en faire l’amer constat.

C’est via un simple mémo adressé à ses équipes que la direction du studio américain a annoncé que huit-cent-trente personnes allaient devoir faire leurs bagages. Imaginez donc, cela correspond à plus de 15% de l’effectif total.

En cause, un modèle économique qui ne tiendrait plus la route. Selon Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, le studio dépense plus d’argent qu’il n’en gagne depuis quelques mois. Cela paraît fou, mais même lorsque notre produit phare se nomme Fortnite et surfe sur la vague du succès depuis des années, il est possible d’être en difficulté financière.

Il semblerait surtout que le battle royale soit en train de vivre sa première crise d’importance. La première génération de joueurs de Fornite a vieilli, et l’offre ne leur correspond plus. Ils sont moins nombreux, ils dépensent moins, et commencent à sentir l’usure mentale d’un jeu qu’ils ont pour certains usé jusqu’à la moelle. Et quand un free-to-play n’arrive plus à attirer les achats, ça devient problématique.

Pleinement conscient de l’évolution du marché, Epic Games a bien tenté de moderniser son jeu en proposant un tout nouveau mode de création d’îles. Tim Sweeney l’assure, c’est une réussite. Mais en mettant les créateurs de contenus au centre de l’écosystème Fortnite, le studio s’oblige contractuellement à un partage de ses revenus. Et c’est là que le bât blesse. En distribuant une partie de ses gains, l’entreprise est rapidement devenue déficitaire.

Une énième fois, des histoires de gros sous font donc des victimes collatérales. Après META, Microsoft, Ascendant Studios, Twitch, Roblox ou encore Sega (aujourd’hui même), on commence à ne plus avoir assez de doigts pour compter les entreprises obligées d’en passer par les licenciements ces derniers mois.

Espérons que tout ceci prendra fin rapidement. Du côté d’Epic Games, on assure que les employés partiront avec une contrepartie financière et des aides pour préparer leur transition. Fortnite et l’Epic Games Store continueront d’être régulièrement mis à jour.

Nous scruterons tout de même avec attention les prochains mois du battle royale le plus célèbre du monde. Avec l’augmentation du prix des V-Bucks annoncés hier, la grogne a déjà gagné les réseaux sociaux. Epic Games n’avait pas besoin de ça.