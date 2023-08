The Callisto Protocol – Vague de licenciements à Striking Distance

Striking Distance, studio fondé en 2019 par l’ancien réalisateur de Dead Space (Glen Schofield) à qui l’on doit le récent The Callisto Protocol, vient tout juste de se séparer de plusieurs de ses salariés. Et selon les chiffres partagés, le nombre se porte à 32 employés, parmi lesquels se situent quelques noms affectés à des postes assez importants. Sont, par exemple, concernés : la productrice associée Nora Falcon, l’artiste chargé de l’environnement Matthew Smith ou encore le level designer assistant Justin Fields.

Une restructuration que Striking Distance a justifié par des « changements stratégiques ». Voici le communiqué qui a été transmis à IGN par le studio, lequel vient ainsi donner plus de précision au message de l’utilisateur Taleboules, qui, compilait les différentes déclarations publiées sur Linkedin de certains membres concernés par la mesure :

« Striking Distance Studios et Krafton ont mis en œuvre des changements stratégiques qui réalignent les priorités du studio afin de mieux positionner ses projets actuels et futurs pour qu’ils soient couronnés de succès. Malheureusement, ces changements ont eu un impact sur 32 employés. Notre priorité absolue en cette période difficile est d’honorer les contributions inestimables de chaque membre de l’équipe qui quitte l’entreprise en lui apportant un soutien matériel sous la forme de services de reclassement et d’indemnités de départ significatives. »

Évidemment, on verra cela comme une conséquence directe de la réception du premier jeu de la firme, qui, on s’en rappelle, avait été la source de nombreux espoirs. Mais, si The Callisto Protocol avait été annoncé avec tout un tas de promesses pour les fans de survival et de la licence Dead Space, on le voyait même comme un véritable héritier de cette dernière, il a pas mal déçu. Car, même si quelques voix venaient chanter ses louanges, d’autres n’ont pu lui voir d’autres qualités que ses performances sur les plans visuel et sonore.

Les ventes, elles aussi, n’ont pas vraiment été au rendez-vous. Du moins, était-ce le cas selon les estimations relayées par Samsung Securities en janvier dernier. Krafton aurait dû en effet revoir ses ambitions à la baisse : des cinq millions d’exemplaires attendus, deux millions aurait ainsi été espéré par l’enseigne coréenne – ce qui est proche d’un échec pour un jeu qui aurait coûté plus de 160 millions de dollars.

Une distribution perturbée par l’ensemble des retours plutôt mitigés ? Peut-être. En tout cas, ce ne sont pas les licenciements tout juste enregistrés et le « changement stratégique » qui nous ferons croire le contraire. Pourquoi Striking Distance passerait par ces étapes si tout c’était passé d’après les plans imaginés ?

Des répercussions logiques, donc. Tout, comme on le suppose, la fin des projets autour de The Callisto Protocol, qui, si on se souvient bien, devait être la première pièce d’une franchise. C’était, tout au moins, le souhait de Glen Schofield. Mais, peut-être que nous nous avançons un peu trop, non ? Et qu’un retour pourrait se décider dans quelques années ? Difficile d’y croire, surtout après le DLC paru fin juin et son titre prédestiné, « Final Transmission », qui semble clore définitivement la page.

Peut-être que pour le moment, le rôle qui se dessine pour Striking Distance est celui de support aidant au gros projet de Krafton : The Bird That Drinks Tears. En tout cas, la société coréenne aurait intérêt à mettre toutes les chances de son côté, si elle vaut en faire un hit incontournable.