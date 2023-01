The Callisto Protocol – C’est déjà fini ?

Qualifié par son créateur Glen Schofield de titre AAAA (une première dans le jeu vidéo), The Callisto Protocol était attendu par de nombreux joueurs notamment grâce à une campagne marketing particulièrement agressive, mais également par son lien spirituel avec le papa de Dead Space. Misant sur le gore et l’hémoglobine, le titre n’a manifestement pas autant séduit les joueurs qu’espérer et voit ses objectifs s’éloigner très loin. Si The Callisto Protocol propose toutefois une expérience relativement solide, le studio Striking Distance a fait face à plusieurs problèmes techniques comme l’optimisation bancale pour PC ou encore l’expérience de jeu en elle-même avec un système de sauvegardes rapides plutôt frustrant ou un gameplay exigeant et assez punitif.

Même si le studio a corrigé la plupart des défauts, les chiffres resteraient décevants pour les investisseurs, d’autant plus que la maison mère du studio, Krafton a misé beaucoup d’argent sur ce titre et aurait dépensé environ 149 millions d’euros, un budget de production et de marketing colossal pour pouvoir mériter cette étiquette « AAAA ».

Prévu comme une licence ambitieuse, The Callisto Protocol bénéficie d’un suivi jusqu’à l’été prochain avec plusieurs DLCs prévus. Son créateur a d’ailleurs de grands projets pour son survival-horror et aimerait que son jeu devienne une franchise. Une ambition à revoir peut-être à la baisse si la maison mère décide de ne pas suivre le pas. En effet, afin de pouvoir remboursé, l’investissement conséquent, la firme s’attendait à vendre plus de 5 millions de copies. Or, le jeu peinerait à dépasser les 2 millions de ventes. Une véritable catastrophe pour Krafton qui voit son cours à la bourse coréenne perdre quelques points.

Salué pour ses graphismes et son sound design, The Callisto Protocol a divisé la presse et les joueurs qui ont critiqué le gameplay et la difficulté. Si Glen Schofield espère pouvoir réaliser une suite, il faudra que le contenu additionnel du jeu inverse la tendance. Cette fois, il ne faudra pas oublier de mentionner toutes les personnes ayant travaillé dessus dans le générique…