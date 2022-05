La date de sortie du remake de Dead Space est connue, rendez-vous début 2023 !

L’un des monuments du survival-horror (oui, c’est un fait), à savoir Dead Space va bientôt se voir offrir une seconde jeunesse avec l’arrivée prochaine d’un remake qui s’annonce d’ores et déjà aussi fidèle à l’œuvre originale que prometteur. Dévoilé il y a quelques mois, ce remake avait déjà forte impression et rappelé de bons et douloureux souvenirs aux amateurs et fans du jeu. Si on nous promet de nombreuses améliorations vis-à-vis du titre original, notamment au niveau du gameplay qui sera plus souple en prenant en compte les améliorations des opus qui ont suivi le premier, on nous a aussi annoncé de nouvelles zones à explorer et autres séquences inédites qui devraient ravir les joueurs.

Ce que l’on peut dire dans un premier temps c’est que ce qui a été montré est plutôt rassurant, les développeurs paraissant avoir compris ce qui fait l’essence même de Dead Space, à savoir une ambiance lourde, cradingue, angoissante et terriblement effrayante. Le sound design parait au poil, et surtout l’enrobage graphique des plus fidèles tout en se voyant modernisé techniquement, notamment au niveau des jeux de lumière proprement hallucinants. Alors si tout ceci nous met forcément en confiance, on ne va pas non plus s’emballer et crier au génie, même si dans le cas présent il est très difficile pour nous de garder une quelconque neutralité de ton tant on est emballé.

Et ce n’est pas la nouvelle présentation Twitch des développeurs qui vont nous faire changer d’avis sur le potentiel de ce ravalement de façade de Dead Space. Ce panel nous a offert dix petites minutes de promenades dans les coursives de l’USG Ishimura, ainsi que quelques artworks et une discussion forte intéressante entre les développeurs sur ce qu’ils ambitionnent de faire avec ce remake. Mais la grosse surprise de ce direct fut sans nul doute la révélation de la date de sortie du jeu qui est donc calée pour le 27 janvier 2023.

Il va donc falloir patienter encore quelques mois avant de replonger dans la crasse de L’USG Ishimura et nous farcir quelques Nécromoprhes au passage avec notre iconique Cutter Plasma, mais rassurez vous, on nous promet que d’ici à la sortie du jeu beaucoup de nouvelles choses nous seront montrées histoire de nous faire saliver encore plus. Notamment aux alentours d’Halloween, période durant laquelle ce remake de Dead Space se verrait offrir une présentation des plus complètes. Patience est la mère de toutes les vertus comme dirait l’autre.