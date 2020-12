The Calisto Protocol – Dead Space rencontre Until Dawn !

C’était l’un des nombreux trailers présentés lors des derniers Game Awards : The Calisto Protocol n’est autre que le nouveau titre des créateurs du très apprécié Dead Space, sorti en 2008. TPS aux accents survival horror, Dead Space avait fait forte impression à l’époque, notamment parce que particulièrement terrifiant.

Avec ce nouveau titre, Glen Schofield et Steve Papoutsis, deux anciennes figures clés de Visceral Games (Dead Space) restent là où personne ne vous entend crier : dans l’espace. Pour le reste, on s’éloigne un peu de la formule Dead Space dont on ne gardera, avec l’espace, qu’un autre ingrédient essentiel : la peur.

The Calisto Protocol est annoncé comme un “jeu d’horreur/ survie narratif à un joueur”. Le premier trailer est très cinématique, et ne nous donne rien à voir question gameplay. On remarque quand même sur la nuque du détenu, héros de ce trailer, une marque d’identification, ou de niveau de santé, qui pourrait rappeler l’indicateur sur la combinaison dans Dead Space, celui-là même qui permettait au jeu de se passer de HUD pour renforcer l’immersion (et la terreur !).

Outre ce petit élément qu’on pourrait voir comme un clin d’œil (l’avenir nous le dira), le jeu cite clairement l’une des œuvre de science-fiction les plus importante de l’époque contemporaine, Alien, avec un plan qui rappellera immédiatement celui, culte, ou Ellen Ripley fait face au xénomorphe.

La description de ce Calisto Protocol qui est faite par les studios, ainsi que les images très cinématiques nous laisse imaginer un jeu qui regardera du côté d’Until Dawn et de ces jeux dits de cinéma interactif. Bien entendu, c’est une observation faite au doigt mouillé, et on devrait en savoir plus d’ici quelques jours, puisque le Discord officiel du titre diffusera un nouveau trailer qui sera commenté par les équipes de Striking Distance, le studio responsable du développement du jeu.