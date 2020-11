The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – Quand l’Exorciste rencontre The Descent

L’archiviste nous avait prévenus, on le reverrait au moins une nouvelle fois, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes s’annonce.

On le savait, l’anthologie de jeux vidéo horrifiques de Supermassive Games et Bandai Namco comprendrait au moins trois épisodes (huit si on suit le plan initial) avec autant d’histoires différentes. Peu importe la qualité des deux entrées disponibles jusqu’ici, très moyenne si vous voulez le savoir, il est hors de question pour les deux parties d’arrêter le projet avant qu’il ait atteint son terme naturel.

Aussi, on nous annonce aujourd’hui la sortie l’année prochaine du troisième acte de cette saga avec The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.

Ceux qui ont fini Little Hope savaient déjà à quoi ressemblerait et où nous embarquerait House of Ashes, ce prochain épisode étant teasé à la suite du générique de fin par l’unique trailer disponible encore aujourd’hui. Mais Supermassive Games clarifie un peu plus les choses aujourd’hui en nous proposant une clarification du contexte dans lequel se dérouleront les événements.

Pour information, la tête d’affiche de cet opus n’est autre que l’actrice Ashley Tisdale que l’on connaît surtout pour sa contribution à la saga High School Musical… Oui, on en est là.

Mais bon, ne jugeons pas avant d’avoir vu de quoi elle était capable, on n’est pas à l’abri d’une très bonne surprise après tout. Pour ce qui est de l’histoire qui nous sera racontée dans ce nouveau chapitre, sachez qu’on nous embarque cette fois-ci dans le désert irakien en 2003 à l’aube de la fin de la guerre dans le pays, alors que les Américains ont encore espoir d’y trouver des armes de destruction massive.

Les héros de cette histoire font partie d’une escouade de soldats américains envoyés dans les montagnes pour y dénicher justement ses objets de destruction. Après quelques échanges de coups de feu avec une patrouille locale dirigée par le sergent Salim Othman qui leur a tendu une embuscade, un tremblement de terre survient, des failles s’ouvrent dans le massif montagneux et tout ce petit monde se retrouve pris au piège dans un réseau de tunnels anciens.

Là commence l’horreur, là règne Pazuzu. Car il y est question de mythes et légendes sumériens et la figure du démon star du film l’Exorciste nous est clairement montrée durant le trailer. On est face à une sorte de mix entre ce film et The Descent alors que les soldats des deux camps devront s’extirper de ces grottes et tunnels tout en étant poursuivis par d’étranges créatures.

Ils auront alors le choix de s’allier et de faire front commun ou de suivre chacun leur propre route. La peur, les choix et la narration seront toujours centraux au jeu et on espère juste qu’il se montrera cette fois-ci à la hauteur de ses ambitions, sinon on doute fortement que cette anthologie continue jusqu’à huit épisodes.

The Dark Pictures: House of Ashes sera disponible en 2021 (parions pour une date proche d’Halloween) sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, ainsi que sur la génération pour le moment encore actuelle de consoles.