Un nouveau Dead Space à venir sur PlayStation 5 ?

Dead Space est l’un des représentants les plus populaires de la génération PS3/Xbox 360 avec un gameplay mêlant habilement horreur et shooter. Ce titre, prenant comme toile de fond l’espace infinie et bien flippante, a réussi à faire tomber beaucoup de gens amoureux à ses débuts, bien qu’il ait disparu depuis longtemps de l’industrie. Heureusement, ses membres travaillent toujours sur de nouveaux projets et nous saurons bientôt dans quoi l’écrivain original, Antony Johnston, a investi son temps.

Via un RT de Gematsu, qui au passage nous partage les principaux fait d’armes de l’auteur, on y apprend que ce dernier a travaillé sur un projet pendant presque deux ans, et qu’il vaudrait mieux être présent lors de l’événement de présentation de la PS5 ce jeudi. Si ça c’est pas une incitation à être présent pour le show…

Antony Johnston wrote Dead Space, the English script for Binary Domain (based on a Japanese outline, which as then re-translated into Japanese), and the graphic novel The Coldest City (which was adapted into the movie Atomic Blonde). https://t.co/ZjdZw7W0Qd

