Rendez-vous ce jeudi 11 juin pour les prochaines infos sur la PS5 !

Sur son compte Twitter, Sony nous a fait la belle surprise de révéler une nouvelle date pour son événement PlayStation 5, ça sera pour le jeudi 11 juin à 22h (heure de Paris). L’événement comprendra un premier regard sur les jeux PS5 et sera diffusé sur YouTube et Twitch.

Rejoignez-nous le jeudi 11 juin à 22h00 pour un aperçu du futur du jeu vidéo sur #PS5 : https://t.co/X9NZeQ45bM pic.twitter.com/hygT8s1qqM — PlayStation France (@PlayStationFR) June 8, 2020

L’événement était initialement prévu pour le 4 juin, mais Sony a retardé sa présentation en raison de la colère, de l’agitation et des protestations suscitées par le meurtre de George Floyd, l’homme qui est mort des mains de la police de Minneapolis le 25 mai. Ces protestations ont continué, et depuis, elles ont pris de l’ampleur, et d’autres entreprises ont mis en pause les révélations prévues afin de ne pas nuire aux messages que les manifestants tentent d’envoyer en laissant l’espace médiatique libre.

L’événement PS5 de Sony est prévu pour durer “un peu plus d’une heure”, selon Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment. Ryan promet également que l’événement de révélation du jeu fait partie d’une série de mises à jour de la PS5 et que “nous aurons encore beaucoup à partager avec vous”.

Les premiers détails sur la PlayStation 5 ont été annoncés en avril 2019, lorsque l’architecte système Mark Cerny a présenté les spécifications du système de la console. Sony a ensuite confirmé une fenêtre de sortie pour la PS5 : fin 2020 – une date à laquelle la société s’est récemment réengagée.

Depuis lors, Sony a lentement diffusé plus d’informations sur la nouvelle génération de PlayStation. Lors du CES 2020, la société a montré le logo de la PS5, qui semblait familier et sans surprise. En mars, nous avons eu droit à des détails supplémentaires sur le CPU, le GPU, le stockage interne et d’autres caractéristiques matérielles de la PS5. Sony a ensuite révélé la manette de PS5, le (ou la) DualSense. Et en mai, nous avons eu un premier aperçu des graphismes de la nouvelle génération de PlayStation grâce à la révélation d’Unreal Engine 5 par Epic Games.

Ci-dessous, une vidéo de démonstration de l’Unreal Engine 5, qui tourne sur une PlayStation 5.