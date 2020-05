Une PlayStation 5 totalement rétro-compatible avec les PS2, PS3 et PS4 ? 

La rétro-compatibilité est l’un des arguments de poids de la famille Xbox, déjà une réalité avec les Xbox One actuelles, capables de faire tourner de nombreux jeux Xbox 360 et même Xbox classique – comme le montre encore aujourd’hui le programme des Games With Gold. C’est aussi une fonctionnalité très attendue des joueurs et d’ores et déjà promise par Microsoft pour les Xbox Series X. Qu’en est-il alors de la PlayStation 5 ?

On se souvient de la très appréciée rétro-compatibilité des premières PlayStation 3, capables de faire tourner des jeux PlayStation 2, rapidement abandonnée par Sony, probablement pour dégager le terrain de la revente de portages et autres remasters… Mais avec un Microsoft très actif sur la question, difficile pour Sony de rester trop en arrière. Marc Cerny a déjà confirmé la possibilité de jouer à ses jeux PlayStation 4 sur la console next-gen, lors le la conférence très technique où nous avait été présentée l’architecture particulière qui entoure le SSD de la console. Aujourd’hui, c’est un revendeur online qui leake la possibilité de lancer également des jeux PlayStation 2 et PlayStation 3 sur la future PlayStation 5 !

On trouve en effet la fonctionnalité très clairement décrite dans la fiche consacrée à la PlayStation 5 de la boutique en ligne hepsiburada.com :

“tous les jeux sur PlayStation 2, 3 et 4 peuvent être joués sur PS5. Avec cette fonctionnalité, la marque Sony, qui vole le cœur des joueurs, permet aux joueurs de continuer leurs jeux sans renoncer aux jeux auxquels ils sont habitués.” – extrait de la fiche PS5 du site hepsiburada.com traduit depuis le turc via Google Translate.

Si on peut, comme d’habitude, douter de ces informations, il faut tout de même prendre en compte la solidité et l’importance du revendeur, hepsiburada.com, qui, avec 100 millions de visiteurs par an, n’est pas exactement un obscur compte Twitter ! On n’est toutefois pas à l’abri d’une erreur lors de la rédaction de la fiche consacrée à la PlayStation 5.

Peut-être en saurons-nous plus lors du grand rendez-vous PS5 fixé au 4 juin prochain ?