C’est officiel, les premiers jeux PlayStation 5 seront présentés début juin !

Après la pause “crise sanitaire” la guerre des consoles peut reprendre de plus belle. Microsoft a d’ailleurs dégainé le premier en dévoilant dès décembre dernier le design de sa Xbox Series X et en présentant son hardware comme il se doit les mois qui suivirent. Se ventant de proposer, sans même que la PlayStation 5 ait été dévoilée, la console la plus puissante jamais construite, on a pu avoir grâce à Digital Foundry un véritable tour du propriétaire concernant son architecture interne. Il est vrai qu’elle est impressionnante et que Sony va devoir s’employer comme jamais pour nous vendre sa prochaine machine.

Cependant, la firme japonaise, sans avoir raté l’annonce de son prochain bébé, ne s’est pas montrée aussi offensive qu’on l’espérait. Prenant son temps, les informations ont été diffusées par bribes et on a du mal à comprendre la stratégie de Sony qui va devoir rattraper son retard sur Microsoft à toute allure avant la sortie de la PS5 prévue pour cette fin d’année. Alors certes, on a vu la manette, la DualSense, Mark Cerny nous a parlé en détail de son architecture interne et on a vu tourner une démo technique sous Unreal Engine 5 sur la prochaine console de Sony, mais est-ce suffisant pour les joueurs ?

La présentation des jeux PlayStation 5 datée au 4 juin prochain, 22 heures.

Peut-être bien pour les convaincus PlayStation oui, mais pour les autres Sony est encore loin du compte. Jugée moins puissante par la vindicte populaire, la PS5 va devoir se montrer sous son plus beau jour pour invalider cette idée, mais de fait, il est vrai que l’architecture de la Xbox Series X est un brin plus impressionnante que sa concurrente. Reste le sujet du SSD que nous ne détaillerons pas ici, mais qui a fait couler beaucoup d’encre, sans pour autant que l’on ait encore des éléments de comparaison entre les deux machines, même si Sony semble bien en avance, et de très loin, sur ce point.

Cependant, tout ceci est bien beau. La puissance, le visuel d’une console, sa manette et sa campagne marketing sont à n’en pas douter des éléments importants quant au succès ou non de son produit. Mais ce qui nous importe, nous, ce sont les jeux avant tout. La Xbox Series X peut être un monstre de puissance, sans de très grands jeux, elle n’est rien et il en va de même pour la PlayStation 5. Et là où Microsoft n’a encore rien montré de concret de ce côté-là, Sony semble vouloir reprendre l’avantage, au moins sur ce point précis.

C’est un fait, l’entreprise japonaise mise depuis un bon bout de temps maintenant, surtout depuis l’annonce de la PS4 d’ailleurs, sur sa communication envers les joueurs sur sa bibliothèque exclusive de jeux. Et il faut bien reconnaître que cela a payé sur cette génération, sans oublier aussi le prix de vente moins élevé de sa console par rapport à celle de Microsoft. Alors, pourquoi changer une formule qui gagne ?

Dans cette optique, le 4 juin prochain ce ne sera pas la console, ni même ses fonctionnalités qui seront présentées, mais bien un premier aperçu de son catalogue de jeux. Jim Ryan, CEO de la branche PlayStation chez Sony, communique sur une présentation d’une petite heure lors d’un grand rassemblement réunissant joueurs et acteurs de l’industrie en ligne. La crise sanitaire et l’annulation des différents événements physiques liés au jeu vidéo ayant donné de nouvelles idées à Sony pour partager avec la communauté.

Nous avons partagé avec vous les spécifications techniques de la console et nous vous avons montré la DualSense, mais que serait un lancement sans jeux ? C’est pourquoi je suis fier de vous annoncer que vous aurez bientôt le droit d’avoir un premier aperçu des premiers jeux PlayStation 5 qui sortiront comme la console cet hiver. Les jeux PS5 qui arrivent sont ce qui se fait de mieux dans l’industrie et sont issus de studios novateurs installés dans le monde entier. Que ce soit les studios les plus petits ou les plus grands, les nouveaux ou les anciens, tous ont travaillé d’arrache-pied pour créer des jeux qui démontreront tout le potentiel du hardware de la PlayStation 5.

En ce qui concerne le visuel de la console, il n’est nullement acquis qu’elle sera montrée, là encore Jim Ryan parle de différents événements qui auront lieu par la suite et qui détailleront toujours plus la proposition de Sony pour la prochaine génération. Mais il est vrai aussi que la demande se fait de plus en plus pressante et que pouvoir ne serait-ce que l’apercevoir serait un signe fort envoyé aux joueurs du monde entier, car il est difficile de s’imaginer avoir une console chez soi si on ne sait même pas à quoi elle ressemble.

Enfin, vous l’aurez compris, ce showcase est avant tout dédié aux jeux et si on espère voir la PlayStation 5 ou avoir des informations plus détaillées sur l’utilisation de sa manette, on ne se fait pas trop de films non plus. Sony semble vouloir encore prendre son temps et si la patience est une vertu, trop de teasing peut s’avérer dévastateur, l’entreprise japonaise va devoir forcément à un moment ou un autre passer la seconde.

Mais ne soyons pas chauvin, rendez-vous le 4 juin prochain 22 heures sur YouTube ou Twitch pour suivre cette conférence en ligne qui s’avère tout de même très excitante, surtout avec les dernières rumeurs de jeux exclusifs qui pourraient voir le jour comme un Silent Hill exclusif ou encore Horizon 2 et Gran Turismo 7. Bref, on a vraiment hâte et vous ?