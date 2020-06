Les SSD des consoles next-gen pourraient être bénéfiques pour les PC

Il faudra encore plusieurs mois avant l’arrivée des consoles de salon dites next-gen. Nous disposons déjà d’informations sur les SSD NVMe qui équiperont ces consoles et des possibles conséquences que ces derniers pourraient avoir sur les jeux PC. Après tout, la plupart des jeux qui sortiront sur PlaySation 5 et Xbox Series X sortiront également sur PC.

Il faudra un certain temps pour réaliser l’impact complet de ce changement, mais en attendant, une information intéressante est apparue, Epic Games a révélé avoir retravaillé des parties essentielles de l’Unreal Engine 5 “avec la PlayStation 5 en tête”.

Le stockage rapide sur SSD est la clé des scènes super détaillées présentées dans une récente démo d’UE5 (voir vidéo au bas de l’article). Tim Sweeney, le PDG d’Epic, a déclaré que “sur un PC haut de gamme équipé d’un SSD NVMe”, on peut s’attendre à des “performances impressionnantes” pour les jeux basés sur UE5.

Naturellement, un CPU et un GPU puissants et rapides seront également nécessaires, sans quoi même le SSD le plus rapide ne sera pas très utile, on ne met pas un moteur de Twingo dans une Ferrari.

Ce que nous ne savions pas à l’époque, cependant, c’est dans quelle mesure les développeurs vont optimiser leurs jeux pour le stockage SSD. Nous n’avons pas encore une image complète, mais la dernière révélation de Nick Penwarden, de Epic, dans une interview à VG247, se révèle fort intéressante sur le sujet :

“La possibilité de diffuser du contenu en continu à des vitesses extrêmes permet aux développeurs de créer des environnements plus denses et plus détaillés, ce qui change notre façon de penser la diffusion de contenu en continu. L’impact est tel que nous avons réécrit nos principaux sous-systèmes pour Unreal Engine en pensant à la PlayStation 5”

Les SSD sont disponibles pour le PC depuis plusieurs années maintenant. Cependant, à l’état actuel, les performances de jeu sont à peu près les mêmes que le jeu tourne sur un SSD NVMe, SSD SATA, ou même un simple HDD, à part des temps de chargement plus courts, il n’y a pour l’heure pas réellement de bénéfice en jeu.

Les SSD SATA les plus rapides tournent autour de 550-580 Mo/s en lecture et écriture séquentielles, alors que les SSD NVMe sont généralement au moins quatre ou cinq fois plus rapides. Et dans le cas des SSD NVMe qui exploitent la norme PCIe 4.0, les lectures et les écritures séquentielles peuvent atteindre un énorme 5 000 Mo/s, et des modèles encore plus rapides se profilent à l’horizon.

N’oubliez pas qu’il y a plus à gagner que le simple temps de chargement. C’est là que les optimisations de jeu pour les consoles de la prochaine génération entrent en jeu. Sony a en quelque sorte pris la tête du public en mettant l’accent sur les performances SSD de la PS5, alors que les SSD existent depuis des années.

Mais si cela change fondamentalement la manière dont les moteurs et les jeux sont codés, toute cette vitesse inexploitée sur les PC SSD pourrait être réalisée d’une manière qui n’a pas encore été atteinte jusqu’à présent.

Mais c’est le meilleur scénario possible. Une démo de jeu est une chose, et nous devrons attendre de voir ce qui se développera réellement. Mais au moins, le SSD est enfin un réel atout pour le gaming et les technologies présentées par Epic avec l’Unreal Engine 5 en exploiteront tous les avantages, nous imaginons d’ailleurs qu’il sera impossible de profiter de cette technologie sans SSD.