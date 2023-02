Krafton (PUBG) monte une unité d’élite pour développer un jeu ambitieux, The Bird that Drinks Tears

On va peut-être se méfier, puisque la dernière fois que Krafton, le développeur derrière le père de tous les Battle Royale, PUBG, avait bombé le torse, cela avait donné la déception Callisto Protocole. Pas un ratage complet, mais pas non plus le hit imparable AAAA promis… Néanmoins, il faut bien avouer qu’il est compliqué de ne pas s’emballer pour les annonces autour du nouveau studio Krafton monté à Montréal, et surtout du projet de ce dernier : The Bird that Drinks Tears !

C’est ainsi une équipe de vétérans de différente disciplines qui a été assemblée, façon Expendables du jeu vidéo, dirigée par Patrick Méthé, un ancien d’Ubisoft, resté plus de quinze ans chez le développeur français, réalisateur des Far Cry 3, 4, 5 et New Dawn, mais aussi de Rainbow Six Extractions. Méthé a ainsi recruté comme producteur Benoit Frappier, un de ses ex-collègue de chez Ubisoft, qui, en plus de vingt ans d’expérience chez Ubi, a notamment été producteur sur Far Cry 5 et Far Cry New Dawn, ou encore sur Watch Dogs.

Toujours issu de chez Ubisoft, avec lui aussi plus de vingt ans au compteur chez les Guillemots, Frédéric Duroc a été débauché pour prendre le poste de réalisateur. Il avait auparavant été réalisateur assistant sur Far Cry 5, Far Cry New Dawn ou Rainbow Six: Quarantine. Martin Paradis sera responsable des technologies, et est passé lui aussi par Ubisoft (presque quinze ans), puis par Eidos ou Warner. Aux côtés de cette team d’ex-Ubi (dont l’exode des vétérans dit aussi quelque chose de l’état de la compagnie, hélas…), Kwangjae Son, un artiste sud-coréen, a été recruté pour s’occuper des concept arts, et Kate Lee, déjà à l’œuvre sur le portage console de PUBG, complète cette troupe d’élite en tant que chef de projet.

Vu les CV et expériences des membres de l’équipe, qui vise à s’agrandir pour atteindre le nombre honorable de 150 personnes, on s’attend à ce que le jeu sur lequel ils travaillent soit ambitieux. Il s’agit d’une adaptation d’une série de romans à succès de l’écrivain sud-coréen Lee Yeong-do, The Bird that Drinks Tears (L’oiseau qui boit des larmes, littéralement). Jamais publié en français, ni même en anglais, il s’agit d’un roman fantastique « classique » où les lieux communs du genre (elfes, guerriers en armure, dragons…) sont remplacés par des concepts coréens.

Il y est question d’un monde jadis séparé par la guerre où différentes races non-humaines ne se rencontrent jamais. Mais une prophétie forcera les uns à aller à la rencontre des autres, découvrant pendant le voyage des terres jusque-là inexplorées… Un set-up idéal pour un jeu d’aventure en mode ouvert, même si aucun détail quant au genre de jeu que sera The Bird that Drinks Tears n’a encore été dévoilé.

« Quand j’ai commencé, je ne connaissais pas cette licence, mais j’ai pu avoir accès à quelques éléments, j’ai lu les romans, et je me suis dit « Wow, c’est un univers vraiment unique, et encore vu nulle part ailleurs… ». Avant de faire du jeu vidéo, j’étais très investi dans le jeu de rôle papier, j’avais une boutique qui vendait du Donjons et Dragons, du Magic: The Gathering, etc. Et je joue toujours à ce type de jeu. Maintenant, avoir l’opportunité de faire naître une toute nouvelle licence dans un monde fantastique, c’est un rêve qui devient réalité, je ne pouvais pas refuser. » – Patrick Méthé, à GamesIndustry.biz, traduit par la rédaction.

Bien entendu, le jeu n’en est qu’à un stade embryonnaire de son développement. Mais entre les qualités de l’équipe de développement, ses ambitions, et les moyens de Krafton (PUBG reste extrêmement populaire, avec plus d’un milliard de téléchargements de PUBG mobile en 2022, et une croissance de 5% des résultats financiers dus au jeu…), The Bird That Drinks Tears possède a priori tous les ingrédients d’un hit en puissance. D’ailleurs, on n’est pas les seuls à y croire, puisque « comme par hasard », un contrat d’édition record vient d’être proposé à l’auteur des romans par une maison d’édition européenne, qui entrevoit peut-être un « nouveau The Witcher »…