Project M – un jeu narratif coréen graphiquement bluffant

NCSoft, connu notamment pour des MMO tels que Lineage II, Aion ou encore Guild Wars, vient d’annoncer un nouveau jeu, sortant quelque peu des productions habituelles de l’éditeur : Project M. Amoureux des jeux de Quantic Dream, réjouissez-vous, la relève arrive tout droit du pays du matin calme et s’annonce particulièrement riche visuellement.

Project M : un film interactif ambitieux

C’est au travers d’un trailer de plus de deux minutes que NCSoft vient d’officialiser l’existence de son film interactif, prévu pour les consoles de salon (Xbox Series et PS5 ?). La bande-annonce nous laisse entrevoir un jeu au gameplay proche de celui des productions du français Quantic Dream, mêlé à une technique toutefois bien plus convaincante que ce à quoi nous avons été habitués en termes de film interactif.

Le jeu, développé sous Unreal Engine 5, se donne les moyens de ses ambitions. NCSoft a en effet misé sur des techniques de capture en trois dimensions, de captation de mouvements, et d’effets spéciaux, donnant au jeu un côté très réaliste. Les animations faciales et corporelles ainsi que les environnements s’en trouvent magnifiés. En espérant que le scénario soit aussi travaillé que la technique, celui-ci étant sans doute le point le plus important dans ce genre de jeu.

Le choix au centre de l’expérience ?

De ce que l’on peut voir de la bande-annonce, le joueur sera loin d’être seulement spectateur d’un jeu qui se joue sans lui. En effet, le HUD apparaît de nombreuses fois dans le trailer, laissant supposer que chaque action devra être accomplie par le joueur. De plus, l’accent est mis, en plus de la technique, sur les nombreux choix qui semblent jalonner le titre. La chose semble être poussée assez loin, au point même de pouvoir frapper un ennemi à deux endroits différents durant une même situation, comme vu dans la bande annonce.

Le scénario tournerait autour de l’histoire d’un homme cherchant à venger la mort de sa femme, même si le jeu semble teinté de scènes surréalistes qui nous font nous questionner quant à la présence ou non du surnaturel. La mise en scène, elle, à l’air particulièrement soignée.

Project M semble jouer le rôle du pari risqué de NCSoft, sortant de son schéma habituel. Cela a semble-t-il poussé la société à mettre le paquet histoire de marquer son entrée dans le milieu du jeu vidéo narratif avec un titre qui pourrait tout avoir tout séduire. Bien qu’étant à un stade peu avancé de développement, Project M intrigue et donne réellement envie d’en savoir plus, en espérant que l’attente ne sera pas trop longue.